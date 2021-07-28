MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması!

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması!

28.07.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Hilton, geçtiğimiz şubat ayında evlilik teklifini kabul ettiği Carter Milliken Reum'dan hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Sosyetik güzel, bebek sahibi olacağı tarihi açıkladı.

Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması!

2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı atan Paris Hilton, hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getirdi.

SPL5135626_004

"EVLENENE KADAR BEKLEYECEĞİM"

'This Is Paris' adlı podcast yayınında konuşan 40 yaşındaki sosyetik güzel, "Hamile değilim, henüz değilim. Evlenene kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

SPL5233745_002
2022'ye kadar çocuk istemediğini belirten Hilton, "Düğünüme hazırlık yapıyorum. Gelinliğim dikiliyor, muhteşem göründüğünden ve mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum" dedi.
SPL5233745_001

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu!Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu!
PARTNERArkadaşına böyle poz verdi!Arkadaşına böyle poz verdi!
Emine Erdoğan tedavi ettirdiği köpeği Yonca Evcimik’e emanet ettiEmine Erdoğan tedavi ettirdiği köpeği Yonca Evcimik’e emanet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 100 bin lira teklif ettiler

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu!

Ece Üner'in yerine Show Ana Haber'e gelen isim belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.