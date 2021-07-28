Paris Hilton'dan 'hamilelik' açıklaması!

2019 yılından beri aşk yaşadığı yazar Carter Milliken Reum ile Şubat 2021'de evlilik yolunda ilk adımı atan Paris Hilton, hamile olduğu yönündeki haberlere açıklık getirdi.

"EVLENENE KADAR BEKLEYECEĞİM"

'This Is Paris' adlı podcast yayınında konuşan 40 yaşındaki sosyetik güzel, "Hamile değilim, henüz değilim. Evlenene kadar bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.



2022'ye kadar çocuk istemediğini belirten Hilton, "Düğünüme hazırlık yapıyorum. Gelinliğim dikiliyor, muhteşem göründüğünden ve mükemmel bir şekilde oturduğundan emin olmak istiyorum. Yani kesinlikle o kısmı bekliyorum" dedi.





