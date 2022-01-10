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Paris Hilton sanal partiden 700 bin dolar kazandı

10.01.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Hilton, yeni sanal gerçeklik evreni Metaverse’te yılbaşı partisi verdi. Dünyanın dört bir yanından konukları ağırladığı Paris World'deki partiye, Maldivler'de balayı yaparken dijital versiyonuyla katılan Hilton, 700 bin dolar kazandı.

Paris Hilton sanal partiden 700 bin dolar kazandı

ABD'de eğlence dünyasının yıldızı olan Hilton otelleri zincirinin varislerinden Paris Hilton (40) yine farklı bir yöntemle büyük para kazanmanın yolunu buldu. 40 yaşındaki sosyetik isim, 2021 yılı boyunca üzerinde çalıştığı sanal eğlence adası Paris World'de yılbaşı partisi düzenledi. Böylece ünlüler için sanal alemde servet kazanma girişimini resmi olarak sundu.

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İngiliz Daily Mail gazetesinin muhabiri Tali Fraser, söz konusu sanal partiye dijital olarak katılıp, Paris Hilton'un yeni evrenini keşfetti. Fraser, Paris Hilton'un Kasım ayında düğününün gerçekleştiği Beverly Hills'teki malikanesinde ve Santa Monica iskelesinin sanal versiyonunda partinin düzenlendiğini belirterek, etkinliğin TV yıldızına 700 bin dolar kazandırdığını aktardı.

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İnsanların sanal avatarlarıyla katıldığı partinin ücretsiz olduğu belirtilirken, etkinlikte Gucci gibi pek çok markanın sanal mağazalarından sanal aksesuarlar satın almanın ücretli olduğu, helikopter, yat yolculuğunun veya Paris Hilton'ın gerçekte 350 bin dolar olan köpeklerinin evine kişinin sanal köpeğini götürmesinin de belirli maliyetlerinin olduğu ifade edildi.

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Gerçekte hâlâ Maldivler'de balayında olan Paris Hilton'un partiye dijital versiyonuyla katıldığı da ortaya çıktı. Partide Hilton'un sanal avatarının DJ'lik yaptığı bildirildi. Ünlü sosyetiğin Paris World'ün yer aldığı oyun platformu Roblox ile yaptığı anlaşma sayesinde para kazandığı belirtildi.

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Kendi sanal konserlerini yaratarak dijital avatarlarıyla para kazanan ünlüler arasında ABD'li rapçiler Snoop Dogg, Lil Nas X ve Travis Scott da yer alıyor.

Hilton’un DJ’lik yaptığı bu partiye Londra’daki evinden katılan İngiliz gazeteci Tali Fraser, deneyimlerini anlattı:

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YAZIŞARAK TANIŞTILAR

Partiye katılım ücretsizdi. Ancak öncelikle Roblox ve Paris World uygulamalarını indirip avatar oluşturmak gerekti. Sonra bu avatarı giydirmek için sanal mağazalarda alışveriş turu yapıldı.

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Fraser, birçok lüks dünya markasının ürünleri bulunan sanal mağazalardan 3 dolara tişört, 14 dolara Gucci marka çanta aldı. Saçlarını da 1 dolara yaptırdı.

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Alışveriş kripto para ile yapıldı, alınanların hepsi sanaldı.

Partiye sanal Bentley ile gidildi.
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30 dolara satılan VIP kartı alanlar partideki her yeri gezebildi. Bu kart ile Hilton’un düğün partisini verdiği yere ziyaret, helikopterle tur gibi özel hizmetler sağlandı.

Davetliler birbiriyle tanışmak için akıllı cihazlarındaki klavyelerden yazıştı. Hilton da tüm konuklarla selamlaştı.

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