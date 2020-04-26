MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Paris'ten Sevgilerle konusu nedir, oyuncuları kimler? Paris'ten Sevgilerle ne zaman çekildi?

Paris'ten Sevgilerle konusu nedir, oyuncuları kimler? Paris'ten Sevgilerle ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 23:28 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü oyuncu John Travolta'ın başrolünü üstlendiği Paris'ten Sevgilerle filmi bu akşam FOX TV'de ekranlarında izleyici ile buluştu. Peki merakla araştırılan Paris'ten Sevgilerle filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? Paris’ten Sevgilerle ne zaman çekildi, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar…

Paris'ten Sevgilerle konusu nedir, oyuncuları kimler? Paris'ten Sevgilerle ne zaman çekildi?

Luc Besson'un senaryosunu yazdığı aksiyon dolu 2010 yılı yapımı Paris'ten Sevgilerle filminin konusu merak ediliyor. Kadrosunda ünlü oyuncular ve hiç düşmeyen temposu ile dikkatleri üzerine çeken Paris'ten Sevgilerle filmi 26 Nisan Pazar akşamı Fox TV'de yayınlandı.

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ KONUSU

Paris’teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ OYUNCULARI

John Travolta -Charlie Wax

Jonathan Rhys Meyers -James Reese

Kasia Smutniak -Caroline

David Gasman -Alman turist

Richard Durden -Büyükelçi

Yin Bing -M. Wong


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Survivor Aycan'ın şifreli konuşmasının sırrını Acun çözdüSurvivor Aycan'ın şifreli konuşmasının sırrını Acun çözdü
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Paris'ten Sevgilerle, Paris'ten Sevgilerle konusu, Paris'ten Sevgilerle oyuncular,

En Çok Okunan Haberler

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

'Öldü' iddiası olay olmuştu! Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi

Kritik toplantı yarın! 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Kritik toplantı yarın! 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

Koronavirüs salgının merkezinde 1978 can kaybı daha

Koronavirüs salgının merkezinde 1978 can kaybı daha

İtalya'da 14 Mart'tan bu yana ilk!

İtalya'da 14 Mart'tan bu yana ilk!

'İBB aleyhine kurgu haber' görüntüleri olay olmuştu! Gözaltına alındılar

'İBB aleyhine kurgu haber' görüntüleri olay olmuştu! Gözaltına alındılar

Türkiye'de koronavirüsten 99 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 99 can kaybı daha

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Anneden olay paylaşım! 'Bana tanıdık geldi'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Çarpıcı açıklama! 'Pars iyileşmişti ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özgürlüğün Sesi: Bilal filmini kimler seslendirdi? O Bilal-i Habeşi kimdir? Özgürlüğün Sesi: Bilal konusu ne?

Özgürlüğün Sesi: Bilal'i kimler seslendirdi?

Kung Fu Panda filmini kimler seslendirdi? Kung Fu Panda konusu nedir?

Kung Fu Panda'yı kimler seslendirdi?

Survivor Aycan'ın şifreli konuşmasının sırrını Acun Ilıcalı çözdü: Dışarıdaki bir olayı Aycan öğrendi

Survivor Aycan'ın şifreli konuşmasının sırrını Acun çözdü

Survivor'da gerilim artıyor! Acun Ilıcalı: Çok sıra dışı olaylar yaşanacak

Acun Ilıcalı: Çok sıra dışı ve garip olaylar yaşanacak

Fahriye Evcen'den aşk dolu Burak Özçivit paylaşımı

Fahriye Evcen'den aşk dolu Burak Özçivit paylaşımı

Güldür Güldür Show oyuncusu Onur Buldu sessiz sedasız evlendi!

Güldür Güldür oyuncusu sessiz sedasız evlendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.