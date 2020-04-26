Paris'ten Sevgilerle konusu nedir, oyuncuları kimler? Paris'ten Sevgilerle ne zaman çekildi?

Luc Besson'un senaryosunu yazdığı aksiyon dolu 2010 yılı yapımı Paris'ten Sevgilerle filminin konusu merak ediliyor. Kadrosunda ünlü oyuncular ve hiç düşmeyen temposu ile dikkatleri üzerine çeken Paris'ten Sevgilerle filmi 26 Nisan Pazar akşamı Fox TV'de yayınlandı.

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ KONUSU

Paris’teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.

PARİS'TEN SEVGİLERLE FİLMİ OYUNCULARI

John Travolta -Charlie Wax

Jonathan Rhys Meyers -James Reese

Kasia Smutniak -Caroline

David Gasman -Alman turist

Richard Durden -Büyükelçi

Yin Bing -M. Wong



