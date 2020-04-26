Paris'ten Sevgilerle konusu nedir, oyuncuları kimler? Paris'ten Sevgilerle ne zaman çekildi?

Luc Besson'un senaryosunu yazdığı aksiyon dolu 2010 yılı yapımı Paris'ten Sevgilerle filminin konusu merak ediliyor. Kadrosunda ünlü oyuncular ve hiç düşmeyen temposu ile dikkatleri üzerine çeken Paris'ten Sevgilerle filmi 26 Nisan Pazar akşamı Fox TV'de yayınlandı.
Paris’teki ABD bürosunda görevli James, bir CIA ajanıyla işbirliği yaparak şehre yapılacak terörist bir saldırıyı önlemek ister. Ne var ki James peşinde oldukları suç örgütünün hedefinde olduğunu keşfetmiştir. Bu durumda kendisi için bir dönüş olmadığını da keşfetmesi uzun sürmez. Sonraki 48 saat içinde hala hayatta kalabilmesi için, Wax tek umuttur.
John Travolta -Charlie Wax
Jonathan Rhys Meyers -James Reese
Kasia Smutniak -Caroline
David Gasman -Alman turist
Richard Durden -Büyükelçi
Yin Bing -M. Wong
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