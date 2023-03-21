Park yeri kavgası kanlı bitti! Önce beyzbol sopasıyla dövdüler, ardından defalarca kez bıçakladılar

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki Queens bölgesinde sokak ortasında park yeri yüzünden tartışma başladı. 30 yaşındaki Arturo Cuevas ve 27 yaşındaki Daisy Barrera arabalarından inerek 28 yaşındaki ismi açıklanmayan adamı beyzbol sopalarıyla darp etmeye başladı. Ardından ise tartışmanın hararetlenmesi üzerinde ikili 28 yaşındaki adamı 5 kez bıçakladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cuevas ve Berrera isimli saldırganların eylemleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayın ardından saldırganların gözaltına alındığını belirtti. İsmi açıklanmayan saldırıya uğrayan kişi ise kaldırdığı hastanede hayati riskini koruduğu belirtildi.