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  4. Park yeri kavgası kanlı bitti! Önce beyzbol sopasıyla dövdüler, ardından defalarca kez bıçakladılar

Park yeri kavgası kanlı bitti! Önce beyzbol sopasıyla dövdüler, ardından defalarca kez bıçakladılar

21.03.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin Queens bölgesindeki bir sokakta 3 kişi arasında park yeri kavgası çıktı. Sözlü bir şekilde başlayan kavga kısa sürede sopalı ve bıçaklı hale geldi. Bir kişi beyzbol sopalarıyla dövüldükten sonra tam 5 yerinden bıçaklandı. Bir araba park yeri yüzünden sokakta çıkan acımasız tartışmanın ardından yaralanan adamın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Park yeri kavgası kanlı bitti! Önce beyzbol sopasıyla dövdüler, ardından defalarca kez bıçakladılar

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki Queens bölgesinde sokak ortasında park yeri yüzünden tartışma başladı. 30 yaşındaki Arturo Cuevas ve 27 yaşındaki Daisy Barrera arabalarından inerek 28 yaşındaki ismi açıklanmayan adamı beyzbol sopalarıyla darp etmeye başladı. Ardından ise tartışmanın hararetlenmesi üzerinde ikili 28 yaşındaki adamı 5 kez bıçakladı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

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Cuevas ve Berrera isimli saldırganların eylemleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayın ardından saldırganların gözaltına alındığını belirtti. İsmi açıklanmayan saldırıya uğrayan kişi ise kaldırdığı hastanede hayati riskini koruduğu belirtildi.

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Amerika New York kavga park yeri

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