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Parkta üstsüz güneşlenen bir kadını tutuklamak istediler! Sosyal medya paylaşımıyla tepkiler bir anda yükseldi

22.06.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’nın Quebec eyaletindeki bir parkta Eloyse Paquet Poisson isimli bir kadın güneşli havanının tadını çıkartmak istedi. Parkta bir anda üstsüz bir şekilde güneşlenmeye başlayan kadın birkaç sonrasında polislerin kendisine doğru yaklaşarak davranışının kamu düzenine aykırı olduğunu söyleyerek kendisini tutuklamak istediklerini belirtti. Duruma sosyal medyada hesabından tepki gösteren Poisson’un paylaşımı kısa sürede popüler oldu.

Parkta üstsüz güneşlenen bir kadını tutuklamak istediler! Sosyal medya paylaşımıyla tepkiler bir anda yükseldi

Kanada’nın Quebec eyaletindeki bir parkta üstsüz bir şekilde güneşlenmek isteyen kadın polislerin kendisine engel olduğunu anlatan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bir anda karşısında 6 polisi gördüğünde korktuğunu ifade eden Poisson, “Gözlerimi onlarınkine dikerek çevremde üstleri çıplak bir şekilde oturan adamların olduğunu söyledim. Korktum ama kendimi aynı zamanda güçlü hissettim” dedi.

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“TAKVİYE ÇAĞIRDILAR”

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Eloyse Paquet Poisson güneşli bir günde kendisini iyi hissetmek için parkta biraz zaman geçirmek istediğini söyleyerek, “Muhteşem sıcak bir gündü. Parkta bir sürü adam üstsüz bir şekilde oturuyordu. Biraz güneşlenmeye karar verdim ve göğüslerimi serinletmek istedim. Bir polis memuru beni 10 dakika boyunca izledi ve sonunda yanıma gelerek üzerimi örtmemi söyledi. Daha sonra ona takviye olarak 5 polis memuru daha geldi” dedi.

Kanada Ceze Kanunu kapsamında bir kadının parkta üstsüz güneşlenmesinin yasak olduğunu belirten herhangi bir madde bulunmuyor. Poisson, polislerin kendisiyle konuştuğu sırasında çevresindeki erkeklerin duruma tepki göstererek kendilerini de tutuklayıp tutuklamayacaklarını sorduğunu belirtti.

PROTESTO ETTİLER

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Polis memurları kadını tutuklayacak herhangi bir gerekçe bulamayınca tepkilerin çoğalması üzerine genç kadını serbest bıraktı. Ancak olayın sosyal medyada viral olmasından sonra bir grup eylemci parkta ‘Free The Nipplee protestosu başlattı.

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Kanada
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