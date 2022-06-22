Parkta üstsüz güneşlenen bir kadını tutuklamak istediler! Sosyal medya paylaşımıyla tepkiler bir anda yükseldi

Kanada’nın Quebec eyaletindeki bir parkta üstsüz bir şekilde güneşlenmek isteyen kadın polislerin kendisine engel olduğunu anlatan bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Bir anda karşısında 6 polisi gördüğünde korktuğunu ifade eden Poisson, “Gözlerimi onlarınkine dikerek çevremde üstleri çıplak bir şekilde oturan adamların olduğunu söyledim. Korktum ama kendimi aynı zamanda güçlü hissettim” dedi.

“TAKVİYE ÇAĞIRDILAR”

Eloyse Paquet Poisson güneşli bir günde kendisini iyi hissetmek için parkta biraz zaman geçirmek istediğini söyleyerek, “Muhteşem sıcak bir gündü. Parkta bir sürü adam üstsüz bir şekilde oturuyordu. Biraz güneşlenmeye karar verdim ve göğüslerimi serinletmek istedim. Bir polis memuru beni 10 dakika boyunca izledi ve sonunda yanıma gelerek üzerimi örtmemi söyledi. Daha sonra ona takviye olarak 5 polis memuru daha geldi” dedi.

Kanada Ceze Kanunu kapsamında bir kadının parkta üstsüz güneşlenmesinin yasak olduğunu belirten herhangi bir madde bulunmuyor. Poisson, polislerin kendisiyle konuştuğu sırasında çevresindeki erkeklerin duruma tepki göstererek kendilerini de tutuklayıp tutuklamayacaklarını sorduğunu belirtti.

PROTESTO ETTİLER

Polis memurları kadını tutuklayacak herhangi bir gerekçe bulamayınca tepkilerin çoğalması üzerine genç kadını serbest bıraktı. Ancak olayın sosyal medyada viral olmasından sonra bir grup eylemci parkta ‘Free The Nipplee protestosu başlattı.



