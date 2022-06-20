Plajda üstsüz güneşlenme deneyi yapan kadın, erkeklerin tacizine uğradı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Peru’nun başkenti Liam yakınlarında bulunan bir plajda bikini üzeri olmadan ve göğüslerini tamamen açıkta bırakacak şekilde güneşlenme deneyi yapmak isteyen kadın çevredekileri şaşırttı. Peru haber kanalı ATV Noticias'ın kaydettiği görüntülerde sunucu durumu, “Üstsüz güneşlenmek Brezilya gibi dünyanın birçok yerinde popüler bir şey olabilir, ancak burada hiç yaygın değil" sözleriyle özetledi.

“NE OLACAĞINI GÖRELİM”

Sakin adımlarla sahile doğru ilerleyen bir kadının bir anda üzerindeki bikiniyi çıkartması üzerine sunucu, “Öyleyse genç bir kadın kendi seçtiği şekilde güneşlenmeye karar verdiğinde ne olacağını görelim” sözleriyle bunun bir sosyal deney olduğunu açıkladı.

Kadının üzerindeki bikiniyi çıkartması üzerine çevredekilerden ilginç tepkiler geldi. Kadının yakınında oturan bir çift ondan uzaklaşmayı seçti. Sahilde kadının oturduğu bölge bir anda kalabalıklaşırken bazı erkekler güneş kremi sürme teklifinde bulunurken, bazıları da ne kadar güzel olduğunu söyledi. Kalabalığın arttığını gören satıcılar o bölgede tezgahlarını açtı. Televizyon görüntülerinde bir adamın güneş kremi sürmek için kadının üzerine doğru yaklaşırken onu eliyle taciz ettiği görüldü.



