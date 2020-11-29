Parti parti gezen Buse İskenderoğlu koronavirüs oldu! 'Yazın tüm mekanlar tısa basaydı'

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin ve erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın koronavirüs salgını sürecinde düzenlediği yalı partisi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Marcus Aral'ın doğum günü nedeniyle Boğaz'daki bir yalıda düzenlenen bu partiye çok sayıda ünlü isim katılırken, o gecenin ardından bazı isimlere de koronavirüs bulaştığı ortaya çıkmıştı.

Katılanlarda büyük endişeye yol açan partinin davetlileri arasında Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu da vardı. Buse İskenderoğlu, o günlerde yaptığı açıklamada “Abartıldığı kadar bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.

Bir hayli eleştirilen Buse İskenderoğlu'nun sonunda koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü sunucu haberi duyururken ise "Yazın tüm eğlence mekanlarının açık ve tıka basa dolu olması ve bunun bana mal ediliyor oluşu konusuna girmiyorum" dedi.

İskenderoğlu’nun test sonucunun ardından, “Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.



