MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Parti parti gezen Buse İskenderoğlu koronavirüs oldu! 'Yazın tüm mekanlar tısa basaydı'

Parti parti gezen Buse İskenderoğlu koronavirüs oldu! 'Yazın tüm mekanlar tısa basaydı'

29.11.2020 07:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Parti parti gezen Buse İskenderoğlu koronavirüs oldu! 'Yazın tüm mekanlar tısa basaydı'

Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral'ın düzenlediği ev partisine katılan Buse İskenderoğlu tepki alınca 'Abartıldığı kadar bir şey yok' ifadelerini kullanmıştı. Sık sık katıldığı partilerle gündeme gelen Buse İskenderoğlu koronavirüs oldu.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin ve erkek arkadaşı Yiğit Marcus Aral'ın koronavirüs salgını sürecinde düzenlediği yalı partisi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

Marcus Aral'ın doğum günü nedeniyle Boğaz'daki bir yalıda düzenlenen bu partiye çok sayıda ünlü isim katılırken, o gecenin ardından bazı isimlere de koronavirüs bulaştığı ortaya çıkmıştı.

Katılanlarda büyük endişeye yol açan partinin davetlileri arasında Miss Turkey 2016 birincisi Buse İskenderoğlu da vardı. Buse İskenderoğlu, o günlerde yaptığı açıklamada “Abartıldığı kadar bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.

Bir hayli eleştirilen Buse İskenderoğlu'nun sonunda koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü sunucu haberi duyururken ise "Yazın tüm eğlence mekanlarının açık ve tıka basa dolu olması ve bunun bana mal ediliyor oluşu konusuna girmiyorum" dedi.

İskenderoğlu’nun test sonucunun ardından, “Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'
Kıyasıya reyting mücadelesi! İşte zirvenin sahibiKıyasıya reyting mücadelesi! İşte zirvenin sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

EGM'den 'sahte genelge' açıklaması

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

İstanbul'da anaokulu ve anasınıfları için yeni karar

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Danimarka’da Kovid-19 bulaşan kediler itlaf edildi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Fransa’da protestocular Merkez Bankasını ateşe verdi

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Direk dans videosu Instagram'ı salladı

Düzce'de yapılan aşı anketinde çoğunluk 'aşı olmam' dedi

Düzce'de yapılan aşı anketinde çoğunluk 'aşı olmam' dedi

İlginizi Çekebilir

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Pozuna tepki yağdı! 'Bu fake vücut modeliyle...'

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Bir adamla öpüştüğü anlar paylaşıldı! Şoke eden iddia

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Olay sahneler! 'İyi öpüştüğümü biliyorum'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Diğer Haberler

Barış ve Nisa'nın öpüşme videosu ifşa oldu! Survivor yarışmacıları dalga geçti

Öpüşme videosu sonrası fena dalga geçtiler!

Kylie Jenner Banu Alkan'a mesaj atmış! 'Yeter, kapa çeneni!'

Seksi isimden Afrodite mesaj! 'Yeter, kapa çeneni!'

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölüşbaşı’nın öpüşme videosu ifşa oldu!

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Kylie Jenner'a özel jet tepkisi

Kylie Jenner'a özel jet tepkisi

Yiğit Özşener'in en büyük hayali

Yiğit Özşener'in en büyük hayali

Gwyneth Paltrow babasının küllerini ziyaret etti

Gwyneth Paltrow babasının küllerini ziyaret etti

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.