MAGAZİN

Partide Gökçe Bahadır sürprizi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.10.2018 16:13 | Son Güncelleme

Moda ve cemiyet dünyasının katılımıyla gerçekleşen VOGUE partisine Gökçe Bahadır tek şarkılık performansı oldu.

Partide Gökçe Bahadır sürprizi!

Üsküdar'daki bir AVM'de düzenlenen VOGUE Fall Escape Parti’sine moda ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

Ufak Tefek Cinayetler'in güzel oyuncusu Gökçe Bahadır’ın tek şarkılık sahne performansı geceye damgasını vurdu.

Bahadır, oyunculukta olduğu gibi sahnedeki harika performansıyla da davetlilerinden tam not aldı.

Partiye katılan isimler arasında Gökçe Bahadır’ın yanı sıra, Şirin Ediger, Şansım Adalı, Nergis Kumbasar, Mine Kalpakçıoğlu, Elif Edes, Gizem Girav, Özge Sayman ve Almila Ada da vardı.

PARTNEROktay Kaynarca'ya ne oldu?Oktay Kaynarca'ya ne oldu?
Elbisesiyle riske girdi! Elbisesiyle riske girdi!
80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gökçe bahadır Gökçe Bahadır şarkı

En Çok Okunan Haberler

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Gayrimenkul Kıymetler Borsası kuruldu

Tarihi parkta skandal görüntü!

Tarihi parkta skandal görüntü!

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından! Çok sayıda gözaltı var

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Sosyal medyada tanıştı dehşeti yaşadı: Kocasıyla birlikte...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bircan Bali'yle fotoğrafları çıkan Özkan Şen bakın kimmiş!

Bircan Bali'yle fotoğrafları çıkan Özkan Şen bakın kimmiş!

Elbisesiyle riske girdi!

Elbisesiyle riske girdi!

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

80’lerin ünlü şarkıcısı Hakan Aslan cinsiyet değiştirdi

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'li paylaşım

Feyza Aktan'dan Özcan Deniz'li paylaşım

Survivor Sahra'nın nişanlısı İdris Aybirdi ölümden döndü

Survivor Sahra'nın nişanlısı İdris Aybirdi ölümden döndü

Metin Şentürk gözleri dolu dolu anlattı! 'Bodrum katında doğdum...'

Metin Şentürk gözleri dolu dolu anlattı! 'Bodrum katında doğdum...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.