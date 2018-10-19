Partide Gökçe Bahadır sürprizi!

Üsküdar'daki bir AVM'de düzenlenen VOGUE Fall Escape Parti’sine moda ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı.

Ufak Tefek Cinayetler'in güzel oyuncusu Gökçe Bahadır’ın tek şarkılık sahne performansı geceye damgasını vurdu.

Bahadır, oyunculukta olduğu gibi sahnedeki harika performansıyla da davetlilerinden tam not aldı.

Partiye katılan isimler arasında Gökçe Bahadır’ın yanı sıra, Şirin Ediger, Şansım Adalı, Nergis Kumbasar, Mine Kalpakçıoğlu, Elif Edes, Gizem Girav, Özge Sayman ve Almila Ada da vardı.

