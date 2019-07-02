Partinin sabahında öz annesine tecavüz etti!

Cezasını çekip serbest kaldıktan sonra annesiyle yaşadığı eve geri döndü. Annesi sevinçten hapisten çıkan oğlu için bir parti düzenledi.

Ancak partinin sabahında iğrenç bir olay yaşandı. Sapık adam öz annesine uyurken tecavüz etti.

Anne polise haber verince sapık saklandığı tarlada yakalandı. Beş yılla yargılanan adama ilişkin annesi 'o artık benim oğlum değil' dedi.

Zavallı anne 'direnmeye çalıştım ama bana tecavüz etti. çığlıklarımı kimse duymadı. Kendi hayatım için korkuyorum bu yüzden sessiz kalmamaya karar verdim. Kendi evimde düzenli olarak

tecavüze uğramak istemiyorum' dedi.

Köy sakinleri korkunç olaya karşısında dehşete düştüklerini ifade ettiler. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



