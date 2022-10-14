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Pasta eş anlamlısı nedir? Pastanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.10.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize sonradan girmiş olan çok sayıda kelime bulunmaktadır. Dilimize sonradan giren kelimeler hem sesteş hem de eş anlamlı kelimeler olabilir. Sesteş yani eş sesli sözcüklerin yazılış ve söyleyiş biçimleri aynıyken manaları farklıdır. Pasta kelimesi hem sesteş hem de eş anlamlı olan bir kelimedir. Dilimize İtalyancadan geçen pasta kelimesi aktif olarak kullanılır.

Pasta eş anlamlısı nedir? Pastanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Pasta kelimesi sesteş bir kelimedir. Sesteş kelimeler aynı yazılan ancak farklı anlamlara sahip olan kelimelerdir. Dilimizde üç tane pasta kelimesi bulunmaktadır. Üç kelime de aynı yazılır ancak anlamları farklıdır. Pasta kelimelerinin üçü de İtalyanca "pasta" kelimesinden alıntıdır. Pasta kelimesi dilimizde eski dönemlerde "darı lapası" ve "tatlı hamur işi" anlamlarında kullanılmıştır. Zaman içerisinde farklı anlamlara gelen pasta kelimeleri türemiştir. Türk Dil Kurumuna göre pasta kelimeleri ve anlamları şu şekildedir:

  • Pasta (I): İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı.
  • Pasta (II): Giysilerde dikişli kıvrım.
  • Pasta (III): Otomobillerin gerçek renklerini ortaya çıkarmak ve parlatmak için kullanılan özel karışım.

Konuşma dilinde ve halk ağzı kullanımlarında genellikle, içine eklenmiş farklı maddelerle değişik bir lezzet verilmiş, fırın veya başka bir araç kullanılarak pişirilmiş hamur tatlısı anlamına gelen "pasta" kelimesi kullanılmaktadır.

Arabaların parlatılmasında da kullanılan bir karışımı ifade eden "pasta" sözcüğünün İngilizce kökenli olduğu düşünülebilir. Çoğunlukla "pasta cila" deyimiyle kullanılan pasta kelimesinin İngilizcede "macun" anlamına gelen "pasta" kelimesinden alıntı olabilir.

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Pasta kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aynı manaya gelen sözcükler eş anlamlı olarak ifade edilmektedir. Pasta sözcüğü yerine kullanılan ve aynı manaya gelen tek bir sözcük mevcuttur. Pasta kelimesinin hamur tatlılarını ifade eden anlamı için bir eş anlamlısı bulunur. Rulo, kek, çörek, şekerleme gibi birçok hamur tatlısı için pasta kelimesi kullanılmaktadır. Bu anlamda kullanılan pastanın eş anlamlısı olarak "gato" kelimesi kullanılabilir.

Anlamdaş kelimeler birbirleri yerini kullanıldığında cümlede herhangi bir anlam bozulması görülmemektedir. Pasta kelimesinin eş anlamı olan gato sözcüğü, cümlenin anlamına göre pasta yerine kullanılabilinir. Gato, pastaların yapımında kullanılan pandispanyanın ismidir. Bu kelimenin cümle içerisindeki kullanımında farklılıklar olabilmektedir.

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Pastanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pasta kelimesinin eş anlamı olan gato sözcüğünün kullanımı günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Pasta eş anlamlısı olan gato sözcüğü ile kurulan örnek cümleler:

  • Bu tatlının altındaki gato kekinin kokusu evin her yerini sarmıştı.
  • Kabarmış bir de içine bolca çilek ve çikolata kreması doldurulmuş gatolara gözü ilişiyor, hayrete düşüyordu.
  • Doymazsa, midesine bir iki tane daha gato indirir ama sonunda mide fesadı geçirir.
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