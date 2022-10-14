Muallim eş anlamlısı nedir? Muallim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Muallim kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça "öğretmek" anlamına gelen "ta‘lіm" kökünden türemiştir. Bu kökten "öğreten" anlamına gelen "mu‘allim" kelimesi türetilmiştir. İlim öğreten kişi ve kişiler muallim olarak adlandırılır. Arapça kökenli birçok sözcükte olduğu gibi bahsedilen kişinin cinsiyetine göre muallim kelimesi değişiklik gösterir. Bu yapı modern Türkçeye uygun olmadığı için muallimin eş anlamlısı kelimeleri kullanmakta fayda vardır. Muallim kelimesi edebî eserlerde sıklıkla görülür ve birden fazla şekilde tanımlanabilir. Türk Dil Kurumuna göre muallim kelimesinin anlamı "öğretmen"dir.

Muallim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede özellikle yabancı kökenli kelimelerin birden fazla karşılığı bulunabilir. Yazılışları farklı olsa da bazı kelimeler aynı ya da benzer anlama gelir. Bu durumu taşıyan kelimelere "eş anlamlı kelimeler" denir. Zaman içinde bazı kelimeler diğerlerine göre daha fazla kullanılmaya başlanabilir. Örneğin muallim kelimesi Erken Cumhuriyet Dönemi'nde sık kullanılan bir kelimeyken günümüzde çok fazla duyulmamaktadır. Bu kelime yerine Yeni Türkçe döneminde alternatif olarak "öğretmen" kelimesi türetilmiştir.

Muallimin eş anlamlısı kelimeler sözlü ve yazılı olarak muallim kelimesinin kullanıldığı cümlelerde kullanılabilir. Türk Dil Kurumuna göre muallim kelimesi “öğretmen” anlamına gelir ancak birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Muallim eş anlamlısı olan sözcükler:

Öğretmen

Hoca

Muallimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Muallim kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

Atatürk, öğretmenlerin geleceği şekillendireceğine inanmıştır.

Kızımın öğretmenleri onun çok çalışkan olmasından dolayı onunla gurur duyuyorlardı.

Hocamız rahatsızlandığı için ders işleyemeyeceğini söyledi.

Üniversitede hoca olabilmek için çok çalışıyor.

Akademik kariyeri seçerken çok sevdiği bir hocadan ilham aldığını itiraf etti.

Hocalar tarafından sevilen, desteklenen bir öğrenciydi.

Eski bir öğretmen olan annem istese de torpil olacağını düşündüğü için bana yardım etmezdi.

Edebiyat hocamızın bize okuttuğu romanlar sayesinde çoğumuzun kalemi gelişmişti.

Öğretmenimizin verdiği konuları her gün düzenli olarak çalışırdım.



