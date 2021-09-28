Pauline Tantot bunu hep yapıyor! Sütyensiz paylaşımına beğeni yağdı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adını duyuran Fransız model Pauline Tantot, cürtkar pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Yaptığı marka işbirlikleri ile kendine küçük bir servet yapan genç kadın, bu sefer objektifin karşısına sütyensiz olarak giydiği bağcıklı elbisesiyle geçti.

Altı milyondan fazla takipçisi olan Pauline Tantot, şu sıralar İtalya’da tatil yapıyor. İkiz kardeşi Mathilde ile mayo tasarımı yapan kardeşler, Instagram üzerinden sık sık paylaşım yapıyor.



