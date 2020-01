Paulo Coelho, Kobe Bryant'la birlikte kitap yazacakmış

Trajik helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant’ın yasını tutan isimlerden biri olan Paulo Coelho, ünlü NBA efsanesiyle birlikte bir kitap için işbirliği yapmayı planladıklarını açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Coelho, geçen yıl Kobe Bryant ile aralarında geçen bir yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajda Bryant, ünlü yazara "Hadi bu kitabı birlikte yazalım” teklifinde bulunuyor, Coelho da "İstediğin zaman" yanıtını veriyor.

You were more than a great player, dear Kobe Bryant. I learned a lot by interacting with you. Will delete the draft right now, this book has lost its reason pic.twitter.com/pZWyT8xObw