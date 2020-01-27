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Paulo Coelho, Kobe Bryant'la birlikte kitap yazacakmış

NBA HABERLERİ  | 27.01.2020 11:51 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant'la birlikte bir kitap yazmayı planladığını açıkladı. Coelho'nun paylaştığı ekran görüntüsünde Bryant, ünlü yazara "Hadi bu kitabı birlikte yazalım" teklifinde bulunuyor, Coelho da "İstediğin zaman" yanıtını veriyor.

Paulo Coelho, Kobe Bryant'la birlikte kitap yazacakmış

Trajik helikopter kazasında yaşamını yitiren Kobe Bryant’ın yasını tutan isimlerden biri olan Paulo Coelho, ünlü NBA efsanesiyle birlikte bir kitap için işbirliği yapmayı planladıklarını açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Coelho, geçen yıl Kobe Bryant ile aralarında geçen bir yazışmanın ekran görüntüsünü paylaştı. Mesajda Bryant, ünlü yazara "Hadi bu kitabı birlikte yazalım” teklifinde bulunuyor, Coelho da "İstediğin zaman" yanıtını veriyor.

"BU KİTAP SEBEBİNİ KAYBETTİ"

Coelho, "Sevgili Kobe Bryant, sen büyük bir oyuncudan daha fazlasıydın. Seninle etkileşimde bulunmak bana çok şey öğretti. Taslağı hemen şimdi sileceğim, bu kitap sebebini kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları, ünlü yazarı mesaj yağmuruna tutarak taslağı silmemesini rica etti. Kullanıcılar, "Onun hatırası için bunu yapma", "Kitabın yayımlanması övgülerin en büyüğü olur" gibi yorumlarda bulundu. Kitaba dair ayrıntılar bilinmese de Paulo Coelho’nun üstünde çalışmaya başladığı anlaşılıyor.

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