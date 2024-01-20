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  4. Pavyon dansı gündem olmuştu... Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

Pavyon dansı gündem olmuştu... Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.01.2024 13:41 | Son Güncelleme:
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25 Ocak Perşembe günü Kanal D'de ilk bölümü yayınlanacak olan 'İnci Taneleri' dizisinde pavyonda çalışan Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı olay olmuştu. Oyuncunun bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı.

Pavyon dansı gündem olmuştu... Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı!

BKM Yapım imzalı İnci Taneleri dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı günlerce konuşulmuştu. İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu.

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Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlayacağı söylenmişti. Gündeme gelen dans üzerine Hazar Ergüçlü'nün üzerinde kıyafet satışa sunularak ilk anda tükenmişti.

10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Diziyle beraber birçok haberle gündeme gelen Hazar Ergüçlü bu sefer de aldığı ücretle gündem oldu. İddiaya göre Hazar Ergüçlü, bölüm başı 850 bin TL alacak.

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Hazar Ergüçlü ele karakteri turu
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