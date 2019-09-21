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Payitaht Abdülhamid'de nefes kesen denizaltı sahnesi! Payitaht Abdülhamid 89. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2019 00:54 | Son Güncelleme

TRT 1’in yapımcılığını Es Film’in üstlendiği dönem dizisi 'Payitaht Abdülhamid' 4. sezon 89. yeni bölümüyle 20 Eylül Cuma akşamı ekrana geldi. Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon ilk bölümüne Osmanlı Donanması'nın denizaltı sahnesi damga vurdu.

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonu nefes kesen bir bölümle açtı. Dizinin yeni sezon ilk bölümündeki, tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

TARİHİN İLK DENİZALTI TORPİDOSU PAYİTAHT'TAN ATILIR
İhtilal bastırılmış, sarayda çıkan yangın söndürülmüştür. Ancak neticeleri ve tahribatı devam etmektedir. Abdülhamid yıkılmadığını, Osmanlı’nın kolay yıkılamayacağını dosta-düşmana göstermek için veladet-i hümayun kutlamaları yapar. Çağırdığı sefir ve konuklara hazırladığı bir sürprizi vardır. Tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido başka bir gemiyi batıracaktır. Abdülhamid gücünü ve yenilmezliğini dünyaya ilan ederken silah tacirlerini de dize getirir. Silah fuarı Payitaht’ta yapılacaktır. Fuara gelecek silahların muhafızlığı Halil Halid ve adamlarına verilir. Ama Jorris’in de gözü aynı silahlardadır.

ABDÜLHAMİD'E YENİ DÜŞMAN
Payitahttan gelen zafer haberleri Abdülhamid hasımlarını bir kez daha bir araya getirir. Bu kez Abdülhamid’in karşısına gönderecekleri düşman her zamankinden daha acımasız, daha zalim ve daha sinsidir. Abdülhamid’e kurdukları tuzak ise çok daha büyüktür.

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Veladet-i hümayun kutlamaları için Payitaht’a gelen Cemile Sultan, haremdeki dengeleri alt üst eder. Bidar ve Seniha birkaç gün içinde onun gideceğini düşünürken, Abdülhamid’in Cemile Sultan’ın oğlu Mehmet’i sarayda vazifelendirmesiyle, Cemile Sultan kalmaya karar verir. Seniha bir darbe de kocası ve oğlundan alır. Haremde yaşadığı günler de Cemile yüzünden azab çeker. Bidar bu vaziyete sabretmeye çalışsa da Seniha Cemile’nin tahakkümüne daha fazla katlanamaz. Bu sarayda ya o, ya da ablası Cemile kalacaktır.

"Payitaht Abdülhamid"in geçen sezon final bölümünde; ihtilal çıkmış, hain askerler ayaklanmış ve kendi devletlerine saldırmış, Abdülhamid düşmanları sonunda amaçlarına ulaşmıştı. Abdülhamid, kendisine sadık paşaları ve şehzadeleri ile sarayda kalmış, Devleti, Hakkı, haysiyeti ve haremi savunmak için kendilerini siper etmişti.

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