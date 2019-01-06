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Payitaht Abdülhamid dizisine sürpriz transfer! Yeni Gelin'in yıldızıydı

DİZİ HABERLERİ  | 06.01.2019 21:10 | Son Güncelleme

Yeni Gelin dizisinin güzel yıldızı, TRT1'in sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid ile ekrana dönüyor.

Payitaht Abdülhamid dizisine sürpriz transfer! Yeni Gelin'in yıldızıydı

TRT1'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan dönem dizisi 'Payitaht Abdülhamid' üçüncü sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Es Film imzalı dizi, sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu Bülent İnal'ın Abdülhamid'e hayat verdiği dizinin kadrosuna son olarak genç bir oyuncu katıldı. 'Yeni Gelin' dizisinde canlandırdığı 'Afet' rolündeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ece İrtem, 'Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna dahil oldu.

Önceki gün çekimlere başlayan Ece İrtem, dizide Robina adlı kilit bir karakteri oynayacak. Güzel oyuncu, dizinin 70. bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkacak.

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Payitaht Abdülhamid Yeni Gelin Ece İrtem

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