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Payitaht Abdülhamid dizisine üç yeni oyuncu katıldı

PAYİTAHT 'ABDÜLHAMİD' HABERLERİ  | 19.02.2018 23:05 | Son Güncelleme

TRT1'in cuma akşamları ekrana gelen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid'e 3 yeni oyuncu katıldı. Yapımcılığını ES Film’in üstlendiği Payitaht Abdülhamid, önümüzdeki hafta yeni karakterlerle katılacak olan 3 güçlü oyuncusuyla birlikte kadrosunu daha da güçlendiriyor.

Payitaht Abdülhamid dizisine üç yeni oyuncu katıldı

Yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı ve 40. bölüm itibariyle ekranların sevilen, beğenilen, ünlü isimlerinden Nur Fettahoğlu, Erkan Avcı ve Buse Varol’un da yer alacağı dizi, yeni bölümlerinde merak uyandıran sürprizlerle dolu, heyecanlı serüvenine devam edecek.

Prenses Efsun: Nur Fettahoğlu
Daha önce Es Film’in Filinta dizisinde izlediğimiz yetenekli ve güzel oyuncu Nur Fettahoğlu; Payitaht Abdülhamid’e “Prenses Efsun” karakteriyle katılarak ekranlara geri dönüyor. Doğuştan asil, zeki, güzel, etkileyici, Saray oyunlarını ve gücü nasıl elde etmesi gerektiğini iyi bilen Abhazya Prensesi Efsun rolünde izleyeceğimiz Fettahoğlu, önümüzdeki hafta izleyicinin karşısında olacak.

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Mislimelek: Buse Varol
Payitaht Abdülhamid kadrosuna, izleyicinin beğendiği genç oyuncular arasında yer alan Buse Varol; Prenses Efsun’un kız kardeşi “Prenses Mislimelek” olarak ekranlara gelecek. Prenses Mislimelek su gibi duru, temiz, naif, huyu da kalbi de güzel ve ablasına bütün kalbiyle bağlı bir kardeş olarak gelecek hafta 40. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.

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Fehim Paşa: Erkan Avcı
Payitaht Abdülhamid’e 40. bölüm ile birlikte izleyicinin beğendiği, yetenekli oyunculardan olan Erkan Avcı, “Fehim Paşa” rolüyle katılıyor. Payitaht’ın Paşalarından olan Fehim Paşa karakteriyle, Abdülhamid’in yaveri ve baş hafiyesi olarak sokakların emniyetinden sorumlu, milletin namusunu koruyan, devletini seven külhanbeylerini himaye eden, haksızlığın karşısında, yoldan çıkanı yola getiren, kimsesizlerin babası ve devleti ilgilendiren bütün önemli haberlerin ilk durağı olarak izleyeceğimiz Avcı, gelecek hafta itibariyle ekranlara gelecek.

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Bülent İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Selen Öztürk, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Can Sipahi, Bahadır Yenişehirlioğlu, Gözde Kaya, Duygu Gürcan, Eren Hacısalihoğlu, Ali Nuri Türkoğlu, Kaan Turgut, Elif Özkul, Aydın Sigalı, Fatih Sevdi, Zeynep Ozan, Volkan Keskin, Taner Ertürkler, Kevork Malıkyan, Hacı Ali Konuk, Leya Kırşan, Yusuf Aytekin, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Ercüment Fidan’ın ve yenilenen kadrosu ile Payitaht Abdülhamid, her Cuma TRT 1’ de.

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