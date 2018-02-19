Payitaht Abdülhamid dizisine üç yeni oyuncu katıldı

Yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı ve 40. bölüm itibariyle ekranların sevilen, beğenilen, ünlü isimlerinden Nur Fettahoğlu, Erkan Avcı ve Buse Varol’un da yer alacağı dizi, yeni bölümlerinde merak uyandıran sürprizlerle dolu, heyecanlı serüvenine devam edecek.

Prenses Efsun: Nur Fettahoğlu

Daha önce Es Film’in Filinta dizisinde izlediğimiz yetenekli ve güzel oyuncu Nur Fettahoğlu; Payitaht Abdülhamid’e “Prenses Efsun” karakteriyle katılarak ekranlara geri dönüyor. Doğuştan asil, zeki, güzel, etkileyici, Saray oyunlarını ve gücü nasıl elde etmesi gerektiğini iyi bilen Abhazya Prensesi Efsun rolünde izleyeceğimiz Fettahoğlu, önümüzdeki hafta izleyicinin karşısında olacak.

Mislimelek: Buse Varol

Payitaht Abdülhamid kadrosuna, izleyicinin beğendiği genç oyuncular arasında yer alan Buse Varol; Prenses Efsun’un kız kardeşi “Prenses Mislimelek” olarak ekranlara gelecek. Prenses Mislimelek su gibi duru, temiz, naif, huyu da kalbi de güzel ve ablasına bütün kalbiyle bağlı bir kardeş olarak gelecek hafta 40. bölüm itibariyle dizide yer almaya başlayacak.