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Paylaşımlarından korktu soluğu mahkemede aldı... Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar yine karşı karşıya! 'Can güvenliğim yok'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.06.2024 11:14
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Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar tarafından kendisi için çıkartılan uzaklaştırma kararına tepki gösterdi. Erken'in yorumlarını gören Uçar, can güvenliğinden endişe duyduğunu belirtip yeniden tedbir talebinde bulundu.

Paylaşımlarından korktu soluğu mahkemede aldı... Ece Erken ile eski eşi Serkan Uçar yine karşı karşıya! 'Can güvenliğim yok'

Ünlü sunucu Ece Erken ve eski eşi Serkan Uçar arasında sular durulmuyor. Erken, eski eşi iş adamı Serkan Uçar tarafından hakkında çıkartılan 2 ay uzaklaştırma kararı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımlarında; "Kapıma gelip seni dağa kaldıracağım diyen sapığa 1 ay uzaklaştırma verilirken, benim hakkımda 2 ay uzaklaştırma kararı aldırılmış. Neye göre kime göre? Cevap bekliyorum" diyerek tepki gösterdi.

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TEDBİR İSTEDİ

Paylaşımı gören Serkan Uçar soluğu hemen adliyede aldı. Günaydın'dan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Uçar, kendi can güvenliğini gerekçe göstererek Ece Erken için yeniden tedbir talebinde bulundu.

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Ünlü sunucu Ece Erken, Serkan Uçar ile 2014 yılında evlenmişti. Eymen adında bir oğulları olan çift, bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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Ece Erken
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