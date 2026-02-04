YEMEK

Pazarda satılıyor, yiyenler küçük insanlar görüyor! Bu mantar hastanelik ediyor

Çin’in Yunnan eyaletinde her yıl mantar mevsimi başladığında hastaneler "küçük insanlar görüyorum" şikayetiyle dolup taşıyor. Pazar tezgahlarında satılan ve restoranlarda servis edilen Lanmaoa asiatica adlı mantar, yanlış tüketildiğinde güçlü halüsinasyonlara yol açıyor.

Sedef Karatay Bingül

Boletaceae familyasına ait bir bolet mantarı olan Lanmaoa asiatica, özellikle çiğ ya da yeterince pişirilmeden tüketildiğinde görsel halüsinasyonlara neden oluyor.

Tüketenlerin en sık anlattığı deneyim ise "etrafta yürüyen cüce figürler" görmek. Bu nedenle yerel halk arasında “küçük insanlar mantarı” olarak da anılıyor.

Her yıl haziran–ağustos ayları arasındaki mantar sezonunda, yüzlerce kişi bu şikayetlerle hastanelere başvuruyor. Vakalar o kadar yaygın ki, zehirlenmelerin tedavisi bölgedeki sağlık kuruluşlarının adeta uzmanlık alanı haline gelmiş durumda.

TEHLİKELİ OLMASINA RAĞMEN ÇOK TÜKETİLİYOR

BBC’nin haberine göre, L. asiatica Yunnan’da sadece pazarlarda değil, birçok restoranın menüsünde de yer alıyor. Evlerde de sıkça tüketilen mantar, lezzeti nedeniyle rağbet görüyor; ancak yanlış hazırlama ciddi risk taşıyor.

Restoranlar, olası zehirlenmeleri azaltmak için bazı önlemler alıyor. Birçok işletme mantarla birlikte alkol servisini durdurmuş durumda. Bazıları ise olası bir zehirlenme vakasında inceleme yapılabilmesi için mantar örneklerini saklıyor.

Yerel yönetim de mantar mevsiminde halkı uyarmak amacıyla kısa mesajlar gönderiyor. Ancak tüm bu önlemlere rağmen zehirlenmelerin önüne tam olarak geçilebilmiş değil.

ABD’Lİ BAKAN PEKİN ZİYARETİNDE TADINA BAYILDI

Mantar, uluslararası alanda da dikkat çekmişti. 2023 yılında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in Pekin ziyaretinde bu mantardan dört porsiyon yediği ortaya çıkmıştı.

Ziyareti sırasında Çin yönetimiyle görüşen Yellen’in bu tercihi gündem olmuş, ancak Bakan mantarların "iyi pişirilmiş ve çok lezzetli" olduğunu söylemişti.

Uzmanlar ise tüketicileri uyarıyor: Lanmaoa asiatica doğru pişirilmediğinde halüsinasyonlara yol açabilir ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

