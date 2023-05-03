Pedro Pascal büyük bir merakla beklenen “Gladyatör 2” filminin kadrosuna katıldı... Oyuncu kadrosu netleşiyor

Ridley Scoot imzalı Gladyatör serisinin ikinci halkasının henüz ismi ve konusu kesinleşmedi. İlk filmiyle 460 milyon dolar gişe hasılatı elde eden ve 12 dalda Oscar'a aday olarak En İyi Film ödülünü kazanan Scoot’un ikinci filmi de merak konusu.

OYUNCU KADROSUNDAKİ İSİMLER MERAKLANDIRDI

David Scarpa’nın senaryosunu üstlendiği filmin 22 asım 2024 tarihinde vizyan girmesi beklenirken oyunca kadrosu da şekillenmeye başladı. Son olarak henüz karakterinin bilgisi paylaşılmasa da kadroya Pedro Pascal’ın katıldığı söylendi. Pascal, Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nelson ve Barry Keoghan gibi isimlerle rol alacak.