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  4. Pedro Pascal büyük bir merakla beklenen “Gladyatör 2” filminin kadrosuna katıldı... Oyuncu kadrosu netleşiyor

Pedro Pascal büyük bir merakla beklenen “Gladyatör 2” filminin kadrosuna katıldı... Oyuncu kadrosu netleşiyor

03.05.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000 yılında vizyona giren Russell Crowe ve Joaquin Phoenix’li ilk filmden 23 yıl sonra serinin devam filmi Gladyatör 2 için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Deadline’ın aktardığına göre şimdilerde The Last of Us ve The Mandalorian dizileriyle çıkışını sürdüren Pedro Pascal filmin kadrosuna katılan isim oldu.

Pedro Pascal büyük bir merakla beklenen “Gladyatör 2” filminin kadrosuna katıldı... Oyuncu kadrosu netleşiyor

Ridley Scoot imzalı Gladyatör serisinin ikinci halkasının henüz ismi ve konusu kesinleşmedi. İlk filmiyle 460 milyon dolar gişe hasılatı elde eden ve 12 dalda Oscar'a aday olarak En İyi Film ödülünü kazanan Scoot’un ikinci filmi de merak konusu.

OYUNCU KADROSUNDAKİ İSİMLER MERAKLANDIRDI

PASCAL1

David Scarpa’nın senaryosunu üstlendiği filmin 22 asım 2024 tarihinde vizyan girmesi beklenirken oyunca kadrosu da şekillenmeye başladı. Son olarak henüz karakterinin bilgisi paylaşılmasa da kadroya Pedro Pascal’ın katıldığı söylendi. Pascal, Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nelson ve Barry Keoghan gibi isimlerle rol alacak.

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Pedro Pascal gladyatör

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