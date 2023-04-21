Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Pedro Pascal’ın yeni projesi belli oldu! Bu kez komedi filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak

Pedro Pascal’ın yeni projesi belli oldu! Bu kez komedi filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak

21.04.2023 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pedro Pascal, başrollerini Margaret Qualley ve Geraldine Viswanathan'ın üstleneceği ‘Drive-Away Dolls’ filminin kadrosuna dahil oldu. Film aynı zamanda yönetmen Ethan Coen’in kardeşi Joel Coen olmadan çektiği ilk solo filmi olacak.

Pedro Pascal’ın yeni projesi belli oldu! Bu kez komedi filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak

Şili asıllı Amerikalı oyuncu Pedro Pascal’ın yeni projesi belli oldu. Son dönemin popüler isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Pascal, yönetmen Ethan Coen ilk solo filmi olan Drive-Away Dolls’un kadrosuna katıldı. “The Last Of Us” dizisiyle yeniden çıkış yakalayan 48 yaşındaki Pascal’a filmde Beanie Feldstein, Colman Domingo, Bill Camp ve Matt Damon eşlik edecek.

SENARYOSUNU EŞİYLE BİRLİKTE YAZDILAR

1

Vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen komedi filmi Drive-Away Dolls’un senaryosunu yönetmen Ethan Coen yıllar öncesinde eşi Tricia Cooke ile birlikte yazdı.

DRIVE-AWAY DOLLS FİLMİNİN KONUSU

2

"Drive-Away Dolls" adlı komedi filmi, iki kadını konu alacak: Kız arkadaşından yeni ayrılmış olan ve bundan yakınan, dizginlenmemiş özgür ruhlu Jamie (Margaret Qualley) ve çaresizce gevşemeye ihtiyacı olan ağırbaşlı arkadaşı Marian (Geraldine Viswanathan). Yeni bir başlangıç arayışında olan ikili, Tallahassee'ye doğru hazırlıksız bir yolculuğa çıkar, ancak yol boyunca bir grup beceriksiz suçluyla yolları kesişince işler ters gider.

Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri... Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cesur sahneleri çok konuşulmuştu! Görücüye çıktıCesur sahneleri çok konuşulmuştu! Görücüye çıktı
Adını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke ettiAdını internette arattığında çıkan sonuçlar şoke etti
Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...
Anahtar Kelimeler:
Pedro Pascal

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Filmlerinin hiçbirini izlememiş! Nedenini yıllar sonra itiraf etti

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Öğretmen ve öğrencilerin krema yalama yarışı velileri ayaklandırdı

Pantolonunu kalçasından indirdi! Yetmedi bluzunun fermuarını açtı

Pantolonunu kalçasından indirdi! Yetmedi bluzunun fermuarını açtı

İlginizi Çekebilir

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.