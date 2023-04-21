Pedro Pascal’ın yeni projesi belli oldu! Bu kez komedi filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak

Şili asıllı Amerikalı oyuncu Pedro Pascal’ın yeni projesi belli oldu. Son dönemin popüler isimlerinden biri olarak dikkatleri çeken Pascal, yönetmen Ethan Coen ilk solo filmi olan Drive-Away Dolls’un kadrosuna katıldı. “The Last Of Us” dizisiyle yeniden çıkış yakalayan 48 yaşındaki Pascal’a filmde Beanie Feldstein, Colman Domingo, Bill Camp ve Matt Damon eşlik edecek.

SENARYOSUNU EŞİYLE BİRLİKTE YAZDILAR

Vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen komedi filmi Drive-Away Dolls’un senaryosunu yönetmen Ethan Coen yıllar öncesinde eşi Tricia Cooke ile birlikte yazdı.

DRIVE-AWAY DOLLS FİLMİNİN KONUSU

"Drive-Away Dolls" adlı komedi filmi, iki kadını konu alacak: Kız arkadaşından yeni ayrılmış olan ve bundan yakınan, dizginlenmemiş özgür ruhlu Jamie (Margaret Qualley) ve çaresizce gevşemeye ihtiyacı olan ağırbaşlı arkadaşı Marian (Geraldine Viswanathan). Yeni bir başlangıç arayışında olan ikili, Tallahassee'ye doğru hazırlıksız bir yolculuğa çıkar, ancak yol boyunca bir grup beceriksiz suçluyla yolları kesişince işler ters gider.