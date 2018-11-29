TREND

Sado mazo gizli seks partisini basanlar polis değilmiş!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 29.11.2018 10:48 | Son Güncelleme

Rusya'da ortaya çıkarılan gizli sado mazo seks partisine ilişkin ilginç bir iddia ortaya atıldı. Baskın yapıp, polis olduğunu iddia eden kişiler, baskında birçok kırbaç ve seks oyuncağına el koymuştu.

Sado mazo gizli seks partisini basanlar polis değilmiş!

Rusya'da bulunan bir BDSM (rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi ilişki türü) kulübüne polis tarafından yapıldığı iddia edilen baskının sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından bir açıklama geldi. Polis, kendileri tarafından böyle bir baskın yapılmadığını açıkladı.

Russia Today'in haberine göre baskın videosu Rostov veya Khabarovsk kentinde çekilmişti, ancak iki şehrinde polis depatmanı böyle baskın yapmadıklarını ve olaydan habersiz olduklarını açıkladı.

Partinin bu iki şehir dışında bir yerde gerçekleşmiş olabileceği iddialar arasında.

640xauto

NE OLMUŞTU?

Polis olduğunu iddia eden kişiler, bastıkları BDSM partisinin gerçekleştiği kulüpte arama yapmıştı. Videoyu çeken kişi yerde yatan müşterilerin üzerinde basmadan yürümeye çalışırken başka bir kişinin şaka olarak "Burası bir BDSM kulübü, canlarını acıtabilirsin" dediği kayıt edilen videoda duyulmuştu. Bu kişiler baskında birçok kırbaç ve seks oyuncağına el koymuştu.


Sadece 11 tane var! Böyle görüntülendiSadece 11 tane var! Böyle görüntülendi
Bunun ne olduğunu kimse bilmiyor!Bunun ne olduğunu kimse bilmiyor!
Çinli mucit, yok artık dedirten icatlarıyla sosyal medyanın yıldızı olduÇinli mucit, yok artık dedirten icatlarıyla sosyal medyanın yıldızı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sado mazo seks partisi rusya polis baskın

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Türk magazin tarihine geçen unutulmazlar skandallar

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Bu ülkeler erkek sıkıntısı çekiyor! Kadınlar evlenmek için para ödüyor

Ev satmak için reklamda çıplak model kullandı!

Ev satmak için reklamda çıplak model kullandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte dünyanın en büyük hayvanları!

İşte dünyanın en büyük hayvanları!

Rüyada bebek görmek ne demektir? Bebek ile ilgili rüya tabirleri

Rüyada bebek görmek ne demektir? Bebek ile ilgili rüya tabirleri

Gizemli deniz canlısı görenleri şoke etti!

Bunun ne olduğunu kimse bilmiyor!

Çinli mucit, yok artık dedirten icatlarıyla sosyal medyanın yıldızı oldu

Çinli mucit, yok artık dedirten icatlarıyla sosyal medyanın yıldızı oldu

Uçakta mide bulandıran olay! Öyle bir şey yaptı ki...

Uçakta mide bulandıran olay! Öyle bir şey yaptı ki...

Turistler akın ediyor! Yüzen pazarlar

Turistler akın ediyor! Yüzen pazarlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.