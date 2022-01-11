Pekin ördeği nasıl yapılır? MasterChef Pekin ördeği tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef Türkiye yeni bölümle beraber Pekin ördeği merak ediliyor.Özellikle özel gün ve gecelerde sadece özel misafirler için pişirilen Pekin ördeği, nar gibi kızarmış, nefis tadı ile bilinmektedir. Peki Pekin ördeği nasıl yapılır?

PEKİN ÖRDEĞİ MALZEMELERİ NELER?

Ördek için:



1 adet bütün ördek

Tuz

Soğan

Sarımsak

Tane karabiber

Soya sos

Toz seker

Bal

Maydanoz

Ayçiçek yağı

Anason

Duck Pancake için:



Süt

Su

Un

Mısır unu

Tereyağ

Hoison Sos için:



Soya sos

Fıstık ezmesi

Pirinç şarap sirkesi

Sarımsak

Susam yağı

Sriracha

Karabiber

Bal

Sanchoy bowl için:



Fıstık yağı

Sarımsak

Taze zencefil

Taze soğan

Havuç

Kestane

Soya

Susam yağı

Mırın

Göbek salata (iceberg)

Konserve minik koçanlı mısır

İstiridye mantarı

Shitake mantarı

Kestane mantarı

Dark soya

PEKİN ÖRDEĞİ TARİFİ!

Öncelikle Pekin ördeklerini güzelce yıkayıp içini dışını kağıt havlu ile kurulayınız. Sonrasında kompresör ya da hava pompası yardımı ile derisi ile etinin arasına hava basarak derinin etten ayrılmasını sağlamalısınız. Ördeği, ip yardımı ile ocağınızın en az 50cm üstüne gelecek şekilde ördeği asınız ve ocağı açınız. Ocaktan gelen kuru ve sıcak hava dalgası ördeğin dış derisini kurutacaktır. Bu işlem ise en az 2 saat yapılmalıdır.

Sonrasında bir karıştırma kabına tuz, Ayçiçek yağı, dövülmüş anason, tane karabiber, soya sos, toz şeker, bal ve soğanları doğrayarak ekleyin. İyice karıştırıp ördeğin içine ve dışına her yerine gelecek şekilde sürün 170 derece fırında dışı kızarıp çıtır çıtır olana dek pişirin.

DUCK PANCAKE YAPILIŞI:



Duck Pancake için un, mısır unu, su ve sütü bir karıştırma kabında iyice çırpın ve eritilmiş tereyağını ekleyip çırpmaya devam edin pürüzsüz boza kıvamında olsun. Soğuk krep tavasını yağlayın sonrasında bir kepçe karışımdan döküp tavanın her yerine yayın ocağın altını açarak tek tarafından pişirin. Ardından ocaktan alın.

SANCHOY BOWL YAPILIŞI:



Sanchoy Bowl için kestaneleri haşlayıp kabuklarını soyun diğer malzemelerle beraber küp küp doğrayın pişirme sırasına göre tavaya alarak soteleyin minik koçanlı mısırları doğrayıp ilave edin. Sarımsak ve taze zencefili rendeyip sotelemeye devam edin soya sos, mirin, susam yağ ile lezzetlendirdikten sonra göbek salata içerisinde servis edebilirsiniz.

HOISON SOS YAPILIŞI:



Büün malzemeleri soğuk bir tencerede iyice homojenleşene kadar karıştırın. Son olarak tencereyi ocağa alıp malzemenin üçte biri kalana kadar çektirin. Afiyet olsun!

