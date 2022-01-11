Pekin ördeği nasıl yapılır? MasterChef Pekin ördeği tarifi ve malzemeleri neler?

MasterChef Türkiye yeni bölümle beraber Pekin ördeği merak ediliyor.Özellikle özel gün ve gecelerde sadece özel misafirler için pişirilen Pekin ördeği, nar gibi kızarmış, nefis tadı ile bilinmektedir. Peki Pekin ördeği nasıl yapılır?
Ördek için:
1 adet bütün ördek
Tuz
Soğan
Sarımsak
Tane karabiber
Soya sos
Toz seker
Bal
Maydanoz
Ayçiçek yağı
Anason
Duck Pancake için:
Süt
Su
Un
Mısır unu
Tereyağ
Hoison Sos için:
Soya sos
Fıstık ezmesi
Pirinç şarap sirkesi
Sarımsak
Susam yağı
Sriracha
Karabiber
Bal
Sanchoy bowl için:
Fıstık yağı
Sarımsak
Taze zencefil
Taze soğan
Havuç
Kestane
Soya
Susam yağı
Mırın
Göbek salata (iceberg)
Konserve minik koçanlı mısır
İstiridye mantarı
Shitake mantarı
Kestane mantarı
Dark soya
Öncelikle Pekin ördeklerini güzelce yıkayıp içini dışını kağıt havlu ile kurulayınız. Sonrasında kompresör ya da hava pompası yardımı ile derisi ile etinin arasına hava basarak derinin etten ayrılmasını sağlamalısınız. Ördeği, ip yardımı ile ocağınızın en az 50cm üstüne gelecek şekilde ördeği asınız ve ocağı açınız. Ocaktan gelen kuru ve sıcak hava dalgası ördeğin dış derisini kurutacaktır. Bu işlem ise en az 2 saat yapılmalıdır.
Sonrasında bir karıştırma kabına tuz, Ayçiçek yağı, dövülmüş anason, tane karabiber, soya sos, toz şeker, bal ve soğanları doğrayarak ekleyin. İyice karıştırıp ördeğin içine ve dışına her yerine gelecek şekilde sürün 170 derece fırında dışı kızarıp çıtır çıtır olana dek pişirin.
DUCK PANCAKE YAPILIŞI:
Duck Pancake için un, mısır unu, su ve sütü bir karıştırma kabında iyice çırpın ve eritilmiş tereyağını ekleyip çırpmaya devam edin pürüzsüz boza kıvamında olsun. Soğuk krep tavasını yağlayın sonrasında bir kepçe karışımdan döküp tavanın her yerine yayın ocağın altını açarak tek tarafından pişirin. Ardından ocaktan alın.
SANCHOY BOWL YAPILIŞI:
Sanchoy Bowl için kestaneleri haşlayıp kabuklarını soyun diğer malzemelerle beraber küp küp doğrayın pişirme sırasına göre tavaya alarak soteleyin minik koçanlı mısırları doğrayıp ilave edin. Sarımsak ve taze zencefili rendeyip sotelemeye devam edin soya sos, mirin, susam yağ ile lezzetlendirdikten sonra göbek salata içerisinde servis edebilirsiniz.
HOISON SOS YAPILIŞI:
Büün malzemeleri soğuk bir tencerede iyice homojenleşene kadar karıştırın. Son olarak tencereyi ocağa alıp malzemenin üçte biri kalana kadar çektirin. Afiyet olsun!
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