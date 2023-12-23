PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU KONUSU VE OYUNCULARI! Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Pele: Birth of a Legend) filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Kevin de Paula, Leonardo Lima Carvalho, Seu Jorge, Mariana Nunes ve Milton Gonçalves gibi isimleri bulunduran Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, orijinal adıyla Pele: Birth of a Legend filmi Kanal D'de ekrana geliyor. İşte Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist yönetmenliğindekiPele: Bir Efsanenin Doğuşu (Pele: Birth of a Legend) filmi ile ilgili merak edilenler...
Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu (İngilizce:Pelé: Birth of a Legend) Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğa dair bir Amerikan biyografik filmidir. Film Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist tarafından yönetildi ve senaryosu yazıldı.
Filmde Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney ve Pelé küçük rollerde yer aldılar. Film, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.
Fotoğraf çekimleri Eylül 2013'te Rio de Janeiro'da başladı ve çekimler 2014 yılının sonuna kadar sürdü. Film, eleştirel anlatımdaki kusurları işaret ederek derinsel eksikliğini eleştiren olumsuz eleştiriye yanıt verdi.
Kevin de Paula .... Pelé, 13-17 yaş arası
Leonardo Lima Carvalho .... 10 yaşındaki Pelé
Seu Jorge .... Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası
Mariana Nunes .... Celeste, Pele'nin annesi
Vincent D'Onofrio .... Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü
Milton Gonçalves .... Waldemar de Brito, futbolun ilk günlerinde Pele'yi keşfeden eski Brezilyalı futbolcu ve izci
Diego Boneta .... José Altafini "Mazzola", İtalyan-Brezilyalı futbolcu ve eski kabadayı
Colm Meaney .... George Raynor, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç milli takımının teknik direktörü
Felipe Simas .... Garrincha, Brezilyalı futbolcu
Fernando Caruso .... Zito, Brezilyalı futbolcu
Rodrigo Santoro .... Brezilyalı spiker
Pelé .... Otel lobisinde oturan adam
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