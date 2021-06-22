Pelin Akil, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı! EDHO'nun Bahar'ından veda mesajı

Yapımcılığını ATV İç Yapımlar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı diziye bu sezon Bahar karakteri ile dahil olan Pelin Akil veda etti.

Yeni sezonda İzabel karakteri ile Barbaroslar dizisinde yer alacak olan güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu:

"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik parterim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez Behzat'ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm tüm Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..

