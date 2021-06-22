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Pelin Akil, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı! EDHO'nun Bahar'ından veda mesajı

22.06.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. EDHO'da Bahar karakterini canlandıran ünlü oyuncu Pelin Akil de sezon finalinden sonra diziye veda etti. Pelin Akil Instagram hesabından diziye veda paylaşımı yaptı.

Pelin Akil, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı! EDHO'nun Bahar'ından veda mesajı

Yapımcılığını ATV İç Yapımlar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı diziye bu sezon Bahar karakteri ile dahil olan Pelin Akil veda etti.

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Yeni sezonda İzabel karakteri ile Barbaroslar dizisinde yer alacak olan güzel oyuncu sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu:

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"Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik parterim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez Behzat'ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm tüm Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Pelin Akil
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