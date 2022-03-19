Pelin Akil: İkiz çocuk sahibi olmak inanılmaz bir şey

Dönem işlerinin kendisinin çok heyecanlandırdığını belirten Pelin Akil, "Dizi için hala at biniciliği dersleri alıyorum. Eğitimin sonu yok. Bu rol bana ilk geldiğinde, dönem işlerini de sevdiğim için çok heyecanlandım. O kostümleri ilk giydiğimde aynada kendime baktım ve 'Bu ben miyim, neler çıkacak acaba?' dedim. Tarih öğrenmek için sadece filmler ve diziler yeterli değil. Gerçekleri yansıttığı sürece tarihi dizilerin, hem iyileştirme hem de bir şeyler öğrenme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"DOKTOR MONİTÖRE BAKAKALMIŞTI"

"Çocuklarıma verebileceğim en büyük zenginlik, ileriye taşıyabileceğiniz sevgi. Onu vermeye çalışıyorum. Onlarla kaliteli, güzel zaman geçirmeye çalışıyorum elimden geldiğince" dedi.

35 yaşındaki güzel, ikiz çocuklarının olacağını öğrendikleri anı paylaştı: İkiz sahibi olmak inanılmaz bir şey. İkiz çocuklarımızın olacağını çok geç öğrendik, tek biliyorduk. O öğrendiğimiz anı çok net hatırlıyorum. Doktor monitöre bakakalmıştı. Suratı düştü, morali bozuldu. Anıl’la birbirimize bakıyoruz. 'Herhalde kötü bir şey söyleyecek' diye düşündük. Sonunda 'İkiziniz olacak' dedi. Anıl da ikiz, çok mutlu olduk. İkiz çocuk sahibi olmak çok zor ve çok emek isteyen bir şey. İlk başlarda anlamadık. Ama sonra 'Allah'tan ikiz oldu' diyoruz. İki tane kız çocuğum olması beni motive ediyor, bundan dolayı mutlu hissediyorum. En çok istediğim şey, ayakları üzerinde durmaları. En dikkat ettiğim ve özendiğim, güçlü ayakları üzerinde duran, iki tane kızım olsun. Kimseye ihtiyaçları olmadan. İkisi birbirinin elini tutarak hangi konuda hevesleri, yetenekleri varsa, neyde mutlu olacaklarsa onu yapmaları.

'ARKA SIRADAKİLER' AÇIKLAMASI

Oyunculuk kariyerine 'Arka Sıradakiler' dizisiyle başlayan Pelin Akil, "Çok başarılı bir işti. Gerçekten arka sıradaki çocukların hayatlarını anlatan bir hikayesi vardı. Yine yapılsa yine izlenirmiş gibi geliyor. Çünkü bu hikayeler devam ediyor. Arka Sıradakiler’den sonra kaç tane iş yaptım, hala Zehra diyorlar" yorumunda bulundu.

"ANIL'LA BİRBİRİMİZİ ÇOK DESTEKLİYORUZ"

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile birbirlerini çok beslediklerini söyleyen sempatik oyuncu, "Zaten eşimle daha öncesinden çok yakın arkadaşlığımız vardı, sonra evlilik oldu. Birbirimizi çok destekliyoruz. Birlikte çalıştığımız çok zaman oluyor. Çok büyük bir artı bence" dedi.

"BİR ŞEYLER OLACAK"

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen Pelin Akil, "O kadar çok seviyorum ki bu sadece duşta kendi kendime söylemekle kalmasın istiyorum. Bir şey olacak ama doğru zaman ne zamansa" ifadelerini kullandı.



"NELER YAZIYORLAR NELER!"

Sosyal medyada yapılan acımasız eleştirilere önceden çok üzüldüğünü dile getiren Akil, "Tanınır olmak, göz önünde olmak... Çocukları paylaşmak konusunda bazen hala gelgit yaşıyorum. Ben paylaşıyorum ama paylaşmayı çok seviyorum. Nasıl paylaşmayayım? İnsanın içinden taşıyor. Bir şey anlatmak istersin ya, öyle. Videolar spontane olduğu gibi akıyor ama sonra montajda gördüğüm zaman 'Acaba buraya bir şey derler mi, ederler mi, yanlış bulurlar mı?' diye düşünüyorum. Aslında yanlış bir şey yok, her şey her yere çekiliyor. O kadar kolay ki. Örneğin, bir kızım daha çok benim kucağıma geliyor, diğeri de daha çok babaya gidiyor diyelim. Genelde de fotoğraflarda o benim kucağımda oluyor. Neler yazıyorlar neler! ‘O çocuğun günahı ne, diğer çocuğun günahı ne, sen nasıl bir annesin, ileride o fotoğrafları gördüğü zaman o çocuk üzülmeyecek mi 'Ben neden annemin kucağında değilim?' gibi şeyler. Bir ara canım buna da çok sıkılıyordu. Şimdi artık alıştım. Sebebini ben bildiğim için içim çok rahat" dedi.

