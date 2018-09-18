Pelin Akil ile Anıl Altan kavga mı etti? Flaş açıklama

Çok sevilen çift Pelin Akil ile Anıl Altan’ın gittikleri bir mekanda bilinmeyen bir nedenle tartıştığı gündeme geldi.

Teve2’de yayınlanan 2. Sayfa’nın haberine göre; Bağdat Caddesi’ndeki bir mekanda oturan çiftten Pelin Akil tartışma sonrası hıçkırarak ağlamaya başladı. Panik olan Anıl Altan eşini ‘Geçecek her şey’ diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Eşine ‘sus daha fazla konuşma’ diyerek tepki gösteren Pelin Akil'in çok geçmeden mekanı terk ettiği iddia edilmişti.

Bu haberlerin üzerine Akil jet hızında bir açıklama yaptı. Akil yaptığı açıklamada ağladığını doğruladı ancak sebebini de açıkladı. Akil yaptığı açıklamada "Böyle bir şey olmadı, tüm sevenler ayaklanmış üzülmüş, ben de düzeltme yapayım içinizi rahatlatayım dedim. Hatice Pelin rahmetli anneannemle fotoğraflarımızı koymuş sayfasına, duygulanıp kimseye göstermeden ağlamaya çalışmıştım" dedi.



