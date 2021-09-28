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Pelin Akil'in ikiz korkusu

28.09.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ünlü oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan 2016’da evlenmiş, 2019’da ikizleri Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Yazın son tatilini kızları ile birlikte Belek’te yapan çift, kalabalık aileleri sevdiklerini ama korkularının olduklarını açıkladı.

Pelin Akil'in ikiz korkusu

Pelin Akil, “Üçüncü bebeği istiyor musunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Hem ‘Evet’ hem ‘Hayır’. Çünkü ya yine ikiz gelirse diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet.”

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"SADECE OYUN ABLAMIZ VAR"

Öte yandan geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu, bakıcı sorunundan dert yanmıştı. Çocuklarına eşi Anıl Altan ile baktığını söyleyen Akil, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sadece oyun ablamız var. Gerçekten herkese güvenmek çok zor. İyi birisini bulmak bu zamanda kolay değil. Ne haberler duyuyoruz sizler biliyorsunuz. Şiddet içeren görüntülere şahit oluyoruz. Zaten birkaç ünlü de bundan dolayı şikayetçi olmuştu... Sürekli bakıcı değiştiren anneleri çok iyi anlıyorum. Vaktimiz olduğu sürece biz kendimiz bakıyoruz. Her anımızı onlarla geçirmeye gayret gösteriyoruz."


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Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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