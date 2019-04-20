Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ikizleri doğdu!

2016 yılında görkemli bir törenle evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikiz kızları Alin ve Lina bugün dünyaya geldi. Son hazırlıkları geçtiğimiz günlerde tamamlayan çift, henüz doğan kızlarının fotoğrafını yayınlamadı.

İKİZ KIZLARINA INSTAGRAM HESABI AÇMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ağır bir gribi atlatan ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile birlikte bir kafede baby shower partisi düzenledi. Akil'in Nisan ayında dünyaya gelecek olan ikizleri için Instagram hesabı açtığı gözlerden kaçmadı.

