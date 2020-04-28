Pelin Karahan: Artık bırakmam seni

Koronavirüsü sonrası başlayan ev karantinası günleri pek çok ünlü ismin eskiden gönül verdiği uğraşlarına geri dönmesine neden oldu. Kimileri çocukluk yıllarında başladıkları piyano derslerini hatırlayıp çalışmalarını ilerletirken kimileri de Pelin Karahan gibi bir dönem gönül verdikleri resme geri döndü.

Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Seneler önce başladığım resme geri döndüm… özellikle bu dönemde bana en iyi gelen… artık bırakmam seni”

