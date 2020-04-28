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Pelin Karahan: Artık bırakmam seni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2020 13:34 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte ev karantinasında olan oyuncu Pelin Karahan, bu süre zarfında seneler önce başladığı resme geri döndüğünü açıkladı.

Pelin Karahan: Artık bırakmam seni

Koronavirüsü sonrası başlayan ev karantinası günleri pek çok ünlü ismin eskiden gönül verdiği uğraşlarına geri dönmesine neden oldu. Kimileri çocukluk yıllarında başladıkları piyano derslerini hatırlayıp çalışmalarını ilerletirken kimileri de Pelin Karahan gibi bir dönem gönül verdikleri resme geri döndü.

pelinkarahan-instagram

Karahan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Seneler önce başladığım resme geri döndüm… özellikle bu dönemde bana en iyi gelen… artık bırakmam seni”

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Anahtar Kelimeler:
Pelin Karahan, koronavirüs,

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