Pelin Karahan'ın son hali inanılmaz! Önce tarzını sonra imajını değiştirdi

2014 yılında Bedri Güntay ile nikah masasına oturan ve bu evlilikten iki evladı olan Pelin Karahan, son günlerde verdiği kilolarla sık sık gündeme gelmişti.

Ketojenik beslenme ve kick boks yaparak 48 kiloya düştüğünü belirten Karahan, "Dokuz kilo kadar verdim, sağlam bir diyet ve spor yaptım. Böyle daha iyi ve sağlıklı hissediyorum. Daha fit ve ekranda daha iyi gözüktüğümü düşünüyorum" demişti.

Verdiği kilolarla birlikte tarzını da değiştiren ünlü oyuncu şimdi ise imaj yeniledi. Saç rengini değiştirip perçem kestiren Karahan, son halini sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.



Karahan'ın yeni imajına ilk yorum ise eşi Bedri Güntay'dan geldi. Güntay, emoji ile yaptığı yorumla eşinin yeni halini beğendiğini dile getirdi.



