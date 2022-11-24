Pelin Karahan o diziyle ekrana dönüyor! Partnerini duyan şaşıp kaldı

Son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın dijital bir projede rol alacağı öne sürüldü.

TRT'nin dijital dizisi Şebeke'de kamera karşısına geçeceği konuşulan Pelin Karahan'a, Furkan Palalı ve Seçkin Özdemir gibi isimler eşlik edecek. Kadrosu henüz netlik kazanmayan dizi, şimdiden sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla adından söz ettiren Pelin Karahan, yine bir TRT dizisi olan Bir Zamanlar Kıbrıs'ta 'İnci' karakterine hayat vermişti.

Bir buçuk ayda 10 kilo verdiğini söyleyen Pelin Karahan, adeta bambaşka birine dönüştü.

2014 yılında Bedri Güntay ile evlenen güzel oyuncu, aynı zamanda iki çocuk annesi.



