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Pelin Karahan o diziyle ekrana dönüyor! Partnerini duyan şaşıp kaldı

24.11.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavak Yelleri dizisiyle şöhrete kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan, en son Ahmet Kural ile birlikte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde rol almıştı. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Pelin Karahan'ın yeni dizisi belli oldu.

Pelin Karahan o diziyle ekrana dönüyor! Partnerini duyan şaşıp kaldı

Son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın dijital bir projede rol alacağı öne sürüldü.

TRT'nin dijital dizisi Şebeke'de kamera karşısına geçeceği konuşulan Pelin Karahan'a, Furkan Palalı ve Seçkin Özdemir gibi isimler eşlik edecek. Kadrosu henüz netlik kazanmayan dizi, şimdiden sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Pelin Karahan o diziyle ekrana dönüyor! Partnerini duyan şaşıp kaldı

Kavak Yelleri, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarla adından söz ettiren Pelin Karahan, yine bir TRT dizisi olan Bir Zamanlar Kıbrıs'ta 'İnci' karakterine hayat vermişti.

Pelin Karahan o diziyle ekrana dönüyor! Partnerini duyan şaşıp kaldı

Bir buçuk ayda 10 kilo verdiğini söyleyen Pelin Karahan, adeta bambaşka birine dönüştü.

Pelin Karahan o diziyle ekrana dönüyor! Partnerini duyan şaşıp kaldı

2014 yılında Bedri Güntay ile evlenen güzel oyuncu, aynı zamanda iki çocuk annesi.

Pelin Karahan o diziyle ekrana dönüyor! Partnerini duyan şaşıp kaldı

Pelin Karahan o diziyle ekrana dönüyor! Partnerini duyan şaşıp kaldı

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Pelin Karahan kavak yelleri

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