Pelin Körmükçü'yü şoke eden karar!

Rafi Moreno ile olan beraberliğinden Selin isminde bir kız çocuğu olan Pelin Körmükçü, tazminat için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Akşam Life'ın haberine göre; daha önce 10 yaşındaki kızının kendi kızlık soyadı olan ‘Körmükçü’yü kullanması için mahkemeye dava açan oyuncu, 7 bin TL nafaka ile 200 bin lira tazminat talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti.

Mahkeme hakimi “Evlilik dışı ilişki yaşandığı için tazminat davası Aile Mahkemesi’nden görülemez” dedi.

KIZIMI BANA GÖSTERMİYOR

Rafi Moreno ise dilekçesinde “Para vermezsem kızımın yüzünü göstermem diyerek beni tehdit etmektedir” şeklinde konuştu.

Moreno’nun yurt dışı gezilerine giderken bile muvafakat vermede zorluklar çıkardığını öne süren Körmükçü, “Babalık görevini yerine getirmiyor” dedi. Bu arada Körmükçü’nün açtığı soyisim değişikliğiyle nafaka davası hâlâ devam ediyor.

