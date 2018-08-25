Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Şimdilerde Kanal D’de başlayan ‘Koca Koca Yalanlar’ dizisinde rol alan Pelin Öztekin Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.
İşte o röportaj...
Hep kilo problemi yaşayan biri miydiniz?
- ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ zamanı 100-120 kilo aralığındaydım, maksimum kiloya 2013’te çıktım. Son durum 156‘ydı. İlkokul zamanları yaşıtlarımla aynı seviyedeyken, ergenlikle birlikte arkadaşlarımla aramda fark edilir bir irilik başlamıştı.
Hangi noktada bir şeyleri değiştirmeye karar verdiniz?
- 27 yaşımda bir sabah uyandım ve beş ilaç içmek zorunda olduğumla yüzleştim. O gün “Ya geri kalan hayatını elinde tutacaksın ya da 50 yaşı görürsen şükredeceksin” dedim. Hayat daha tatlı tabii!
Geçirdiğiniz mide ameliyatının üzerinden uzun zaman geçti. Verdiğiniz kilolar için ‘50-60-70’ diyenler oldu. Son durum nedir?
- Dört yılımı doldurdum, toplamda 93 kiloyla vedalaştım.
Nasıldı o süreç?
- Kolay sanılsa da yeniden doğmak, bebek gibi beslenmek sonra küçüldükçe büyümek gibi. Düşünün ki iyi yemek yapan, yemeği de seven ben, çocuk maması gibi zevksiz ama o süreçte faydalı besinlerle bir ay geçirdim. Sıkıntılı durumlar da vardı. Mesela ilk yıl dökülen saçlar...
Derilerinizin sarktığı doğru mu?
- 93 kilo verip deforme olmamak imkânsızdı. Bunu uçan bir balonun havasını söndürmek gibi düşünebilirsin. Geçen sene ‘360 body fit’ ameliyatı oldum. Şimdi asıl enerjik görüntüsüyle eşleşen Pelin’i yaşıyorum.
Kilolu olduğunuz dönemde aldığınız eleştirilerden çok çektiniz mi?
- Kilo verince de eleştiri alıyorsunuz, sonuç değişmiyor. Kilo verince “Biraz daha ver”, az daha verince “Yüzün çöktü, daha verme, al biraz...” Farkında olmadıkları şu; kimseyi mutlu etmek için yaşamıyorum, zayıflamıyorum, değişmiyorum. Bu kendim için seçtiğim bir yol. Kilolu olmak da sağlıksal sorunlarım hariç 27 yıl benim tercihimdi, aynı şimdi ki yaşamımın olduğu gibi...
DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları 0 yorum