MAGAZİN

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

27 yaşında 156 kiloydu. Bir sabah uyandı, günde beş ilaç içmek zorunda olduğuyla yüzleşti. Mide küçültme operasyonu geçirmeye karar verdi. Dört yılda 93 kiloyla vedalaştı. “Kolay sanılsa da yeniden doğmak, küçüldükçe büyümek gibi” diye anlattığı süreç sonunda hayatı değişti.

Pelin Öztekin 4 yılda 93 kilo verdi!

Şimdilerde Kanal D’de başlayan ‘Koca Koca Yalanlar’ dizisinde rol alan Pelin Öztekin Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu.

İşte o röportaj...

Hep kilo problemi yaşayan biri miydiniz?

  • ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ zamanı 100-120 kilo aralığındaydım, maksimum kiloya 2013’te çıktım. Son durum 156‘ydı. İlkokul zamanları yaşıtlarımla aynı seviyedeyken, ergenlikle birlikte arkadaşlarımla aramda fark edilir bir irilik başlamıştı.

Hangi noktada bir şeyleri değiştirmeye karar verdiniz?

  • 27 yaşımda bir sabah uyandım ve beş ilaç içmek zorunda olduğumla yüzleştim. O gün “Ya geri kalan hayatını elinde tutacaksın ya da 50 yaşı görürsen şükredeceksin” dedim. Hayat daha tatlı tabii!

5b7f9b7ec03c0e205c7db25f

Geçirdiğiniz mide ameliyatının üzerinden uzun zaman geçti. Verdiğiniz kilolar için ‘50-60-70’ diyenler oldu. Son durum nedir?

  • Dört yılımı doldurdum, toplamda 93 kiloyla vedalaştım.

Nasıldı o süreç?

  • Kolay sanılsa da yeniden doğmak, bebek gibi beslenmek sonra küçüldükçe büyümek gibi. Düşünün ki iyi yemek yapan, yemeği de seven ben, çocuk maması gibi zevksiz ama o süreçte faydalı besinlerle bir ay geçirdim. Sıkıntılı durumlar da vardı. Mesela ilk yıl dökülen saçlar...

5b7f9b6fc03c0e205c7db25b

Derilerinizin sarktığı doğru mu?

  • 93 kilo verip deforme olmamak imkânsızdı. Bunu uçan bir balonun havasını söndürmek gibi düşünebilirsin. Geçen sene ‘360 body fit’ ameliyatı oldum. Şimdi asıl enerjik görüntüsüyle eşleşen Pelin’i yaşıyorum.

Kilolu olduğunuz dönemde aldığınız eleştirilerden çok çektiniz mi?

  • Kilo verince de eleştiri alıyorsunuz, sonuç değişmiyor. Kilo verince “Biraz daha ver”, az daha verince “Yüzün çöktü, daha verme, al biraz...” Farkında olmadıkları şu; kimseyi mutlu etmek için yaşamıyorum, zayıflamıyorum, değişmiyorum. Bu kendim için seçtiğim bir yol. Kilolu olmak da sağlıksal sorunlarım hariç 27 yıl benim tercihimdi, aynı şimdi ki yaşamımın olduğu gibi...

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdüCem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar yeni sevgili bulduAli Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar yeni sevgili buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pelin Öztekin Pelin Öztekin eski hali pelin öztekin nasıl zayıfladı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

F.Bahçe'den yılın transferi!

F.Bahçe'den yılın transferi!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Murat Pilevneli ve Aslı Pamir çırılçıplak denizde!

Murat Pilevneli ve Aslı Pamir çırılçıplak denizde!

Burak Deniz noktayı koydu: Büşra ile barışmadık

Burak Deniz noktayı koydu: Büşra ile barışmadık

Kourtney Kardashian'ın intikamı!

Kourtney Kardashian'ın intikamı!

Attila Atasoy hastaneye kaldırıdı

Attila Atasoy hastaneye kaldırıdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çocukları tanıştırdı

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çocukları tanıştırdı

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

Mehmet Ali Erbil: Rakı içen kadından nefret ederim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.