HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pençe-Kilit Operasyonundan kahreden haber! P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonundan kahreden haber! P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit oldu

30.05.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonundan kahreden bir haber daha geldi. Operasyonda yaralanan P. Uzm. Çvş. İslam Sancak'ın şehit olduğu açıklandı. Şehidin acı haberi Samsun'da yaşayan ailesine verilirken Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığı ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonundan kahreden haber! P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonundan kahreden bir haber daha geldi. Operasyonda yaralanan P. Uzm. Çvş. İslam Sancak'ın şehit olduğu açıklandı. Sancak'ın şehadet haberi Samsun'da yaşayan ailesine verilirken şehidin bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam SANCAK şehit olmuştur." açıklamasını yaptı. Şehidin acı haberi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit olduMSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu

EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.

Şehit İslam Sancak’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tıkanan lavaboyu açmak isterken ölümden döndüTıkanan lavaboyu açmak isterken ölümden döndü
Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!Ailesi ‘çok zeki’ zannediyordu, gerçek bambaşka çıktı!
Çöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremediÇöp evden servet çıktı! Zabıta ekipleri saymakla bitiremedi
Anahtar Kelimeler:
şehit Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Programı iptal ettiren olay! İbrahim Selim sinirlendi

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

Kafeye şortla giren genç kız kovuldu! Kapıya tepki çeken yazıyı astılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İstanbul'da akılalmaz olay! Küçük kızı MR'da yaktılar

İlginizi Çekebilir

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Kanlar içinde kaldı! Sosyal medya onu konuşuyor

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.