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  4. MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu

30.05.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Kilit Operasyonundan bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu! Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 27 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Serttaş için taziye mesajı yayımladı. Akar, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti. (DHA)

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