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  4. Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza! İki yaya aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Pendik'te yürekleri ağza getiren kaza! İki yaya aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

02.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te yolda seyir halinde olan otomobil, yan sokaktan çıkan otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkarak önce park halindeki otomobile çarptı ardından kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen iki kadın, üzerlerine gelen otomobili fark ederek kaçtı. Kadınların otomobil altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Pendik’te 27 Ekim Çarşamba günü meydana geldi. Tek yönlü yolda hızla seyir halinde ilerleyen otomobil ile sokaktan yola giren başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yoldan savrularak önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen iki kadın, üzerilerine doğru gelen otomobili fark ederek geri kaçtı. Kaldırımdaki kadınlar otomobil altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Kazaya tanık olan çevredekileri sürücülerin yardımına koştu. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı.

"SON ANDA FARK EDİP KAÇTILAR"

Fatih Alvarcı, “Ben kapıdaydım. Arabanın hızlı geldiğini gördüm. Siyah araba çıktı. Fark etti ama arkadan araba ona vurdu. Direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda iki bayan vardı, Allah’tan onlar da son anda fark edip geri kaçtı. Biz de arabanın içerisine koştuk arkadaşa baktık bir şeyi var mı diye. Arkadaş bayağı titriyordu kendinde değildi. Sandalyeye oturttuk su verdik. Sonra ailesini aradık. İki taraf da birbirlerini tanıyorlarmış galiba. Annesi hastanedeymiş galiba ona gitmek için hızlıymış” dedi.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan otomobil başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp önce park halindeki araç çarpıyor ardında kaldırıma çıkıyor. Kaldırımda yürüyen iki kadın otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuluyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik
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