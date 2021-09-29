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Penis desenli gömleğiyle kiliseye giden yaşlı kadının fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı

29.09.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada popüler hale gelen bir fotoğraf karesinde yaşlı bir kadının kiliseye gitmek için seçtiği kıyafet tartışmalara neden oldu. Kilisenin içinde çekilen fotoğrafta yaşlı kadının sadece sırtı gözüküyor. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları olay yaratan gömleğin desenlerini penise benzetirken kimileri ise yeşil mantar olduğunu iddia etti.

Penis desenli gömleğiyle kiliseye giden yaşlı kadının fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı

Kilise kıyafetlerinin daha mütevazi ve dekolteden uzak olması gerektiği toplumlar arasında uygulanan kurallardan biridir. Ancak sosyal medyada viral olan bir görüntü bu kalıpları yıktı. Kilisede arkası dönük bir şekilde vaazı dinleyen yaşlı kadının kıyafet seçimi gündem oldu.

KULLANICILAR SESSİZ KALAMADI

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Çoğu kullanıcı yaşlı kadının gerçekten ne giydiğini fark etmediği konusunda hem fikirdi. Kullanıcılar gömleğin desenleri hakkında kendi düşünceleri de ulaştırmayı ihmal etmedi. Bazıları salatalık bazıları ise bu desenin mantar olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya penis
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