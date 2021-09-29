Penis desenli gömleğiyle kiliseye giden yaşlı kadının fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı

Kilise kıyafetlerinin daha mütevazi ve dekolteden uzak olması gerektiği toplumlar arasında uygulanan kurallardan biridir. Ancak sosyal medyada viral olan bir görüntü bu kalıpları yıktı. Kilisede arkası dönük bir şekilde vaazı dinleyen yaşlı kadının kıyafet seçimi gündem oldu.

KULLANICILAR SESSİZ KALAMADI

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa eğlenceli yorumlar yapmayı ihmal etmedi. Çoğu kullanıcı yaşlı kadının gerçekten ne giydiğini fark etmediği konusunda hem fikirdi. Kullanıcılar gömleğin desenleri hakkında kendi düşünceleri de ulaştırmayı ihmal etmedi. Bazıları salatalık bazıları ise bu desenin mantar olduğunu iddia etti.



