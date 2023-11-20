Peri bacaları nerede? Peri bacaları hangi ilimizdedir?

Sel, rüzgâr ve yağmur sularının çökelti taşlarından meydana gelen yapıları aşındırması neticesinde ortaya çıkan ve doğal yapılar olarak ifade edilen peri bacaları, ülkemizin en önemli turistik yapılarından biri olarak bilinir. Her sene birçok turist, bölgeyi ziyaret etmekte ve bol bol fotoğraf çekmektedir. Peri bacalarını yakından görmek isteyen ve daha önce gitmemiş olan ziyaretçiler için ulaşım bilgilerini doğru bir şekilde öğrenmek son derece önemlidir.

Peri bacaları nerede?

Ülkemizin İç Anadolu Bölümü’nde konumlanan Nevşehir şehrimizin Ürgüp ilçesinde yer alan Peri bacaları, gerek koni şeklindeki görüntüsü gerekse tepelerinde bulunan kaya bloğuyla öne çıkan turistik bir yapıdır. Peri bacalarının bulunduğu bölge köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Zamanında birçok uygarlık bu bölgeyi yerleşim alanı olarak kullanmıştır.

Peri Bacaları'nın bulunduğu bölgeyi dört mevsim de ziyaret edebilmeniz mümkündür. İlkbahar döneminde yapıların çevresinde birçok çiçek açmaktadır. Kış zamanlarında ziyaret edildiğinde ise adeta kartpostal tarzında görüntüler sunmaktadır. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için oldukça ideal olan bu bölge, meşhur balon turlarıyla da ön plana çıkmaktadır.

Peri bacaları, Nevşehir ilinin Ürgüp ilçesinde bulunan ve Kapadokya olarak adlandırılan bölgede yer almaktadır. Kapadokya denildiğinde ilk akla gelen önemli turistik yapı, peri bacalarıdır. Bu yapıyı ziyaret etmek isteyen gezginler için peri bacaları hangi şehirde konusu ayrı bir öneme sahiptir. Nevşehir şehrinde konumlanan peri bacaları, mistik havasıyla gelen ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunmaktadır.

Peri bacalarına nasıl gidilir?

Kapadokya'da yer alan eri bacalarına ulaşım için birden fazla alternatif mevcuttur. Ziyaretçiler için ilk ulaşım alternatifi kendi araçlarıyla gelmektir. Kendi arabasıyla gelmeyi planlayan ziyaretçiler, navigasyon hizmetinden faydalanarak, konforlu bir şekilde bölgeye ulaşım sağlayabilir. Peri bacalarına gitmek için diğer ulaşım seçeneği ise şehirlerarası otobüslerdir. Nevşehir şehrine otobüsle geldikten sonra buradan Kapadokya bölgesine giden servis araçları tercih edilebilir.

Gerek yolculuk süresini kısaltmak gerekse daha uzak şehirlerden gelecek olanlar için ise en iyi ulaşım seçeneği hava yolu ile ulaşımdır. Bunun için bulunulan bölgeden Nevşehir’de hizmet veren Tuzköy Havalimanı’na uçuş seferleri düzenleyen firmalar değerlendirilebilinir. Bu havaalanında peri bacalarının olduğu bölgeye sık sık servis araçları kalkmaktadır. Bu servis araçlarına binerek kısa sürede bu önemli turistik bölgeye ulaşım sağlanabilir.





