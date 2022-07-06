Perihan Savaş'ın oğlu terhis oldu! "Aslan parçamı aldım" notuyla paylaştı

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, vatani görevini yapmak için İskenderun'a gitmişti. Ünlü oyuncunun oğlu tezkeresini aldı.

"ASLAN PARÇAMI ALDIM"

28 yaşındaki oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, yemin töreni sonrasında Savaş Zafer'e kavuştu.

Gözyaşlarına hakim olmayan ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından "Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun." notuyla yayınladı.



Perihan Savaş'a müstakbel gelini Melis Ketenci de eşlik etti.





