MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Perihan Savaş'ın oğlu terhis oldu! "Aslan parçamı aldım" notuyla paylaştı

Perihan Savaş'ın oğlu terhis oldu! "Aslan parçamı aldım" notuyla paylaştı

06.07.2022 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer askerlik görevini tamamladı. Yemin töreni sonrası oğluna kavuştuğu anları takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, "Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Perihan Savaş'ın oğlu terhis oldu! "Aslan parçamı aldım" notuyla paylaştı

Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, vatani görevini yapmak için İskenderun'a gitmişti. Ünlü oyuncunun oğlu tezkeresini aldı.

"ASLAN PARÇAMI ALDIM"

28 yaşındaki oğlunu almak için İskenderun'a giden Perihan Savaş, yemin töreni sonrasında Savaş Zafer'e kavuştu.

Başlıksız-1

Gözyaşlarına hakim olmayan ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından "Aslan parçamı aldım. Allah tüm askerlerimizi korusun." notuyla yayınladı.
ps11

Perihan Savaş'a müstakbel gelini Melis Ketenci de eşlik etti.

pa2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Evrim Keklik'ten hayranlarının beklediği açıklama geldi! "Nisa şampiyon olmayı haketti mi?Survivor Evrim Keklik'ten hayranlarının beklediği açıklama geldi! "Nisa şampiyon olmayı haketti mi?
Cüneyt Arkın'ın ismi orada yaşayacak!Cüneyt Arkın'ın ismi orada yaşayacak!
Köy evinde çektiği videolarla ünlendi! Köy evinde çektiği videolarla ünlendi!
Anahtar Kelimeler:
Perihan Savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

İstanbul'da katliam! Bir aile yok oldu: Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Yer: Sivas! 1900 rakımda çalıların arasında buldu

Yer: Sivas! 1900 rakımda çalıların arasında buldu

"Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı" Coşkun Sabah affettim dedi ama...

"Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı" Coşkun Sabah affettim dedi ama...

Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!

Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!

İlginizi Çekebilir

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Kimse anlamadı! Hem karın hem de kasık dekoltesiyle büyüledi

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Şaka yapmak istemişti! Bir anda her şey tersine döndü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Eşini canice katletmişti! Cenazedeki hareketleri ele verdi

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Her mevsim mutlaka tüketin! Etkileri benzersiz

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.