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Peru’da Engin Akyürek çılgınlığı! Engin Akyürek'in yeni imajı şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

Şu sıralar Bergüzal Korel ile rol alacağı Başka İhtimal filmiyle gündemde olan Engin Akyürek yeni imajı hayranlarını şaşırttı

Peru’da Engin Akyürek çılgınlığı! Engin Akyürek'in yeni imajı şaşırttı

'Fatmagül'ün Suçu Ne' ve 'Kara Para Aşk' dizileri ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesi edinen Engin Akyürek, Peru'ya gitti.

Peru'da büyük bir ilgiyle karşılanan Akyürek'in o anları kameraları yansıdı.

Yeni imajıyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu büyük bir sevgi seli ile karşılandı.

ENGİN AKYÜREK'E İLGİ BÜYÜK!

Inter Medya ve Tondero buna istinaden yerel kanalların iş birliğiyle Engün Akyürek’i Latin Amerika’ya getirdi. Fatmagül’ün Suçu Ne ve Kara Para Aşk dizileri sayesinde bölgede oldukça tanınır bir isim olan Akyürek, filmin vizyona girdiği bugünlerde Peru’daki Latina kanalında olacak ve kanalın hit şovlarından bazısına konuk olacak.

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Aktör, 12 Ağustos’ta Şili’nin Mega kanalına konuk olduktan sonra 15 Ağustos’ta da Arjantin’de olacak.

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