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Pervin Ersoy'dan 'şemsiye' açıklaması! Tepki çekmişti

26.02.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yanındaki kadın polise şemsiye tutturup çantasını taşıtması sosyal medyada gündem olmuştu. Pervin Ersoy, yapılan bu eleştirilere cevap vererek, "Aslı bilinmeden yazılanlar gerçekten rahatsız edici boyutta... 3 yıldır birebir yanımda olan, çok sevdiğim, kardeşim gibi gördüğüm, gülüp dertleştiğim Ayşe Hanım'ın polis sıfatına dayanarak bana yapılan eleştiriler ve hakaretler gerçekten akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Pervin Ersoy'dan 'şemsiye' açıklaması! Tepki çekmişti

"Her şehri ünlüsüyle geziyoruz" sloganıyla kurulan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başında olduğu "Rotahane" organizasyonu çerçevesinde Kahramanmaraş ziyareti yapıldı. Pervin Ersoy'un paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyada tepki çekti.

"AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla ilgili eleştirilen Pervin Ersoy, Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Son 2 gündür gördüklerim ve okuduklarım, durumun aslı bilinmeden yazılanlar gerçekten rahatsız edici boyutta... 3 yıldır birebir yanımda olan, çok sevdiğim, kardeşim gibi gördüğüm, gülüp dertleştiğim Ayşe Hanım'ın polis sıfatına dayanarak bana yapılan eleştiriler ve hakaretler gerçekten akıl alır gibi değil..." dedi.

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"AYŞE HANIM BENİM KARDEŞİM GİBİ"

Pervin Ersoy açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:"Ben kimseye, eleştirilerinize konu olan şekilde bir davranışta bulunacak bir insan değilim. Konunun şerefli Türk polisi üzerinden yürütülerek çarpıtılması ve sahte hesaplar üzerinden özellikle kasti olarak yapılan yorumlar hiç hoş değil. 'Polisimize şemsiye taşıttı, çanta taşıttı' gibi provokasyonlu cümlelerle hiç bir yere varamayacaksınız; çünkü biz o değiliz. Ayşe Hanım benim kardeşim gibi, en yakın arkadaşım gibidir. Sağanak yağmurda kendisine ve bana tuttuğu şemsiyenin sizi bu kadar rahatsız edeceğini inanın bizde hesaplayamadık.

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"HAYRETLER İÇİNDE İZLİYORUZ"

Yaratılmaya çalışılan suni gündemde sadece samimiyetsizlik ve haksızlık görüyorum. 2 gündür bu konu hakkında söylenenleri ve yazılanları Ayşe Hanım da ben de hayretler içinde izliyoruz. Umarım farklı ve önemli gündemleri daha çok konuşup gerçekten fayda yaratırsınız."

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