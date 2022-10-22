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'Pes' dedirten görüntüler... Alışveriş çılgınlığı izdihama dönüştü! Birbirlerini ezdiler

22.10.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir zücaciye mağazasının açılışında ortaya çıkan görüntüler 'pes' dedirtti. Açılış sebebiyle fiyatlar sembolik olunca, mağazada izdiham yaşandı. Vatandaşlar ucuz ürün alabilmek için adeta birbirini ezdi. Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu. Mağazaya ulaşmak isteyenlerin kilometreyi bulan araç kuyruğu oluşturduğu İzmir Yolu’nda ise trafik kilitlendi. Yaşanan tüm bu anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İşte olaylı açılışın detayları...

'Pes' dedirten görüntüler... Alışveriş çılgınlığı izdihama dönüştü! Birbirlerini ezdiler

Bursa’da farklı semtlerde şubeleri olan bir zücaciye mağazasının merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Özlüce Mahallesi’nde açtığı yeni şubesinde kaydedilen görüntüler 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Açılışa özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilince, mağazada izdiham yaşandı.

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Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı.

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Binlerce vatandaş açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı. Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu.

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Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu’nda da kilometrelerce trafik oluştu.

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Vatandaşlar aradıklarının bazılarını bulduğunu, bazılarını ise geç kaldıklarını dile getirdi. Fiyatına bile bakmadan ürünlere hücum eden vatandaşlar, açılışın fazlasıyla kalabalık olduğunu ve ezilmekten son anda kurtulduklarını anlattı.

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Saat 10.00’da gerçekleştirilen açılışa erken saatlerde gelmelerine rağmen ürünlerin kısa sürede bittiğini belirten bir vatandaş ise indirimli ürünlerin kısa sürede tükendiğinin sözlerine ekledi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa alışveriş izdiham mağaza

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