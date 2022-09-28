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  4. Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendiren çift olay oldu

Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendiren çift olay oldu

28.09.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda ebeveyn adaylarının çocuklarının cinsiyetlerini öğrenmek için düzenledikleri partiler oldukça popüler. Birçok farklı yaratıcı konseptte düzenlenebilen ve zaman zaman ilginç tercihleri olan çiftler olabiliyor. Yerel medya tarafından kimliği açıklanmayan Brezilyalı bir çift de, onlardan biri oldu. Bebeklerinin cinsiyetini duyurmak için Pazar günü Queima-Pé Nehri şelalesinin rengini değiştiren çift, sosyal medyada büyük tepki gördü.

Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendiren çift olay oldu

Tangará da Serra belediyesinin yakınında bulunan ve uzun zamandır ekolojik bir turizm merkezi Queima-Pé Nehri şelalesinden yayınladıkları fotoğraflarla dikkat çeken ikili, herkesi şoke etti. Balonlardan yapılmış bir leylek ile, parlak mavi renkte akan şelalenin önünde çekilmiş birkaç fotoğrafını yayınlarak bebeklerinin erkek olacağını duyuran ikili, ardından gelen tepki dalgalarının ardından görüntüleri kaldırdı.

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''TEBRİKLER''

kuğu

Bölge sakinlerine göre, Queima-Pé Nehri, son zamanlarda oldukça uzun bir kuraklık dönemi geçiren Tangará da Serra'nın ana su kaynağı ve şimdi birçok bölge sakini bu renklendirme sebebiyle sularının kirlendiğinden korkuyor. Sosyal medyada birçok kişi çiftin çevre suçuyla yargılanmasını istedi. Çevre mühendisi Vanessa Costa, müstakbel ebeveynlere “Tebrikler… Güzel bir çevre suçunun ebeveynleri olacaksınız” diyerek atıfta bulundu.

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SORUŞTURULACAK

boya

Mato Grosso eyaletinin çevre görevlisi, gerçekten herhangi bir suçun işlenip işlenmediğini görmek için çiftin soruşturulacağını belirten bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Denetim, suya atılan malzemenin çevreye verdiği zararı araştıracak" diye duyuruldu. Çevre suçu varsa sorumluların yargılanacağı bildirildi. Ancak Salı gününden bu yana herhangi bir suçlamada bulunulmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya cinsiyet partisi
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