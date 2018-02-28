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Petek Dinçöz Azerbaycan'da patroniçe olacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 14:51 | Son Güncelleme

Kardeş ülke Azerbaycan'da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Dinçöz'ün bir müddet bu ülkede yaşayacağı ve şirket kurmak adına girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

Petek Dinçöz Azerbaycan'da patroniçe olacak!

Yeni çalışması "Kabusun Olurum'un heyecanını da taşıyan Dinçöz'ün single'ı 2 Mart'ta dijital platformlarda yer alacak. Söz ve bestesi AzerbaycanlI sanatçı Kemale Kasimova'ya ait olan "Kabusun Olurum'' isimli şarkıyla müzikseverlerle buluşacak olan Dinçöz, alışılmadık ve etkileyici bir tarza sahip olan çalışmanın özellikle Youtube kanalı üzerinde büyük ilgi görmesi bekleniyor.

2 YIL ARADAN SONRA...

Oğlu İrfan Aslan'ın doğumunun ardından müzik çalışmalarına iki yıl ara veren Dinçöz, yeni çalışması için yapılan fotoğraf çekimlerinde fit vücuduyla dikkat çekti. Uzun bir süredir kick boks yapan şarkıcının, söz ve bestesi Kemale Kasimova'ya ait olan parçası, 2 Mart'ta tüm dijital platformlarda yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Petek Dinçöz Azerbaycan

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