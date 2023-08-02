Petek Dinçöz teyzesi Tanyeli ile bir araya geldi! 20 yıl sonra görüşmeleri dikkat çekti

Bir dönemin en ünlü oryantallerinden biri olan Tanyeli, mide operasyonu geçirmesinin ardından verdiği kilolarla çok konuşulmuştu. Daha sonra kanser olduğunu öğrenen Tanyeli ile akrabası olan ünlü isim Petek Dinçöz bir araya geldi.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Dinçöz "Çok ara vermiştik malesef ama bir daha geleceğim. Herkesten kocaman öpücükler getirdim." dedi.

Tanyeli ise "Ziyaretime geldi Petek'im. 20 yıldır görüşmüyoruz. Ben bıraktığımda çocuktu valla çok büyümüş" dedi.

Dinçöz’ün akrabası olan Tanyeli’nin kendisine hiç destek olmadığını açıklaması ikilinin arasını bozmuştu. Yıllardır süren küslük, bu ziyaretle sona erdi.

Sosyal medyada "20 yıl azmış", "20 yıl görüşmemek ne demek", "Her ailede oluyor kopukluk", "Çok benziyorlar" yorumları yapıldı.

