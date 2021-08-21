Petrol Kralları filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Petrol Kralları filminin oyuncuları

Kadrosunda dönemin birçok ünlü oyuncusunu barındıran Petrol Kralları filmi bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında olacak. Zeki Alaska'nın yönetmenliğini yaptığı Petrol Kralları filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…

PETROL KRALLARI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1978'de çekilen ve Zeki Alasya'nın hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrol oynadığı Petrol Kralları filmi, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çekildi.

PETROL KRALLARI FİLMİNİN KONUSU

Başrollerinde Metin Akpınar ile Zeki Alasya’nın yer aldığı Petrol Kralları filminde para sıkıntısından ötürü evlerini satışa çıkarmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelen olaylar anlatılıyor. Zeki ve Metin, evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerek, mahallelerinde yaşayan tefeci ve karaborsacı bir adama karşı mücadele ederler.

Evlerinin altından çıkan petrolü tüm mahalleye ve bölgeye ucuza satmaya başlayan Zeki ve Metin, tefeci Hasan’a adeta savaş açarlar. Hasan da Zeki ve Metin’in evinin altından çıkan petrole ulaşmak için ikilinin evinin ucuza kapatmaya çalışır.

Hiçbir şekilde ikna olmayan Zeki ve Metin’in evini almak için uğraşan Hasan, fiyatı giderek artırır. Metin, evi satmayacağını söylerken, Zeki ise petrolün kaynağının nereden geldiğini öğrenince, verilen yüksek rakamı kabul ederek satışa onay verir.

Ucuza petrol yatağının üstüne konduğunu düşünen Hasan da gerçeği öğrenince iş işten geçmiş olur.

PETROL KRALLARI OYUNCULARI

Metin Akpınar

Zeki Alasya

Perran Kutman

Suna Yıldızoğlu

Mine Sun

Ali Şen

Osman Alyanak

Şeref Çokşeker



