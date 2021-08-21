Petrol Kralları filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Petrol Kralları filminin oyuncuları

Kadrosunda dönemin birçok ünlü oyuncusunu barındıran Petrol Kralları filmi bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında olacak. Zeki Alaska'nın yönetmenliğini yaptığı Petrol Kralları filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…
1978'de çekilen ve Zeki Alasya'nın hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrol oynadığı Petrol Kralları filmi, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çekildi.
Başrollerinde Metin Akpınar ile Zeki Alasya’nın yer aldığı Petrol Kralları filminde para sıkıntısından ötürü evlerini satışa çıkarmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelen olaylar anlatılıyor. Zeki ve Metin, evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerek, mahallelerinde yaşayan tefeci ve karaborsacı bir adama karşı mücadele ederler.
Evlerinin altından çıkan petrolü tüm mahalleye ve bölgeye ucuza satmaya başlayan Zeki ve Metin, tefeci Hasan’a adeta savaş açarlar. Hasan da Zeki ve Metin’in evinin altından çıkan petrole ulaşmak için ikilinin evinin ucuza kapatmaya çalışır.
Hiçbir şekilde ikna olmayan Zeki ve Metin’in evini almak için uğraşan Hasan, fiyatı giderek artırır. Metin, evi satmayacağını söylerken, Zeki ise petrolün kaynağının nereden geldiğini öğrenince, verilen yüksek rakamı kabul ederek satışa onay verir.
Ucuza petrol yatağının üstüne konduğunu düşünen Hasan da gerçeği öğrenince iş işten geçmiş olur.
Metin Akpınar
Zeki Alasya
Perran Kutman
Suna Yıldızoğlu
Mine Sun
Ali Şen
Osman Alyanak
Şeref Çokşeker
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