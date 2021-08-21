Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Petrol Kralları filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Petrol Kralları filminin oyuncuları

Petrol Kralları filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Petrol Kralları filminin oyuncuları

21.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın en sevilen ikililerinden Metin Akpınar ile Zeki Alaska’nın oynadığı Petrol Kralları filminin konusu internette araştırılıyor. 1978 yılında çekilen Petrol Kralları filmi, İstanbul’un Arnavutköy mevkiinde çekilmiştir. Peki, Petrol Kralları filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Petrol Kralları filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Petrol Kralları filminin oyuncuları

Kadrosunda dönemin birçok ünlü oyuncusunu barındıran Petrol Kralları filmi bu akşam tekrardan televizyon ekranlarında olacak. Zeki Alaska'nın yönetmenliğini yaptığı Petrol Kralları filmi ile ilgili bilgiler haberimizde…

PETROL KRALLARI FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1978'de çekilen ve Zeki Alasya'nın hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de başrol oynadığı Petrol Kralları filmi, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde çekildi.

PETROL KRALLARI FİLMİNİN KONUSU

Başrollerinde Metin Akpınar ile Zeki Alasya’nın yer aldığı Petrol Kralları filminde para sıkıntısından ötürü evlerini satışa çıkarmak zorunda kalan iki arkadaşın başına gelen olaylar anlatılıyor. Zeki ve Metin, evlerinin bahçesinde petrol bulunca evi satmaktan vazgeçerek, mahallelerinde yaşayan tefeci ve karaborsacı bir adama karşı mücadele ederler.

Evlerinin altından çıkan petrolü tüm mahalleye ve bölgeye ucuza satmaya başlayan Zeki ve Metin, tefeci Hasan’a adeta savaş açarlar. Hasan da Zeki ve Metin’in evinin altından çıkan petrole ulaşmak için ikilinin evinin ucuza kapatmaya çalışır.

Hiçbir şekilde ikna olmayan Zeki ve Metin’in evini almak için uğraşan Hasan, fiyatı giderek artırır. Metin, evi satmayacağını söylerken, Zeki ise petrolün kaynağının nereden geldiğini öğrenince, verilen yüksek rakamı kabul ederek satışa onay verir.

Ucuza petrol yatağının üstüne konduğunu düşünen Hasan da gerçeği öğrenince iş işten geçmiş olur.

Petrol Kralları filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Petrol Kralları filminin oyuncuları

PETROL KRALLARI OYUNCULARI

Metin Akpınar

Zeki Alasya

Perran Kutman

Suna Yıldızoğlu

Mine Sun

Ali Şen

Osman Alyanak

Şeref Çokşeker

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdülerTaliban dehşeti! Afgan kadını ateşe atarak öldürdüler
PARTNERHapishanede yasak aşk! Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla yakalandıHapishanede yasak aşk! Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla yakalandı
Müge Anlı müjdeli haberi duyurdu! Müge Anlı müjdeli haberi duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Metin Akpınar Zeki Alasya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Ezel’in dayısı beyaz perdede! Detaylar dikkat çekti

Ezel’in dayısı beyaz perdede! Detaylar dikkat çekti

Böyle terapi görülmedi! Danışanların isteğiyle seansta soyunuyor

Böyle terapi görülmedi! Danışanların isteğiyle seansta soyunuyor

Film gibi ama gerçek! 18 aydır geri dönemiyor

Film gibi ama gerçek! 18 aydır geri dönemiyor

2 bin yıllık sır çözüldü! Ne yazıyormuş?

2 bin yıllık sır çözüldü! Ne yazıyormuş?

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Çift vajinalı kadın: Cinsellik piyango gibi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Porno sektörünün yıldızıydı! Koltuk altı kıllarıyla ünlendi

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Tüylerini almayı reddediyor! Paylaşımıyla tepki topladı

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Bu kulüpte herkes çırılçıplak! Ormanda yaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.