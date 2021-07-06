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Peugeot alacaklara müjde

06.07.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peugeot Türkiye, sıfır faizli kredi ve uygun ödeme seçeneklerine Temmuz ayında da devam ediyor. Ay boyunca devam edecek kampanya kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli 12 ay boyunca %0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Bununla birlikte, avantajlı satın alma teklifleri de ay boyunca otomobil severleri bekliyor.

Peugeot alacaklara müjde

Peugeot Türkiye’nin Temmuz ayı kampanyası kapsamında, tüm Peugeot modellerinde geçerli %0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Kampanya kapsamında, B-SUV’un lideri Peugeot SUV 2008’e, 60.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Heyecan veren tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve “Black Pack” seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008’de ve yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit® ve Night Vision ile segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’de ise 90.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi avantajı sağlanıyor.

YENİ PEUGEOT 208’DE YÜZDE 0 FAİZ VE 199.000 TL’DEN BAŞLAYAN ALIM FIRSATI

Peugeot Türkiye’nin avantajlı Temmuz ayı fırsatları tasarımı ve teknolojisiyle göz dolduran iddialı sedan ve hatchback modellerinde de sunuluyor. 2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen, dinamik ve enerjik tasarımıyla tamamen farklı, özgün bir duruş sergileyen yeni Peugeot 208, 16.000 TL için 12 ay %0 faizli kredi veya 36.000 TL için 12 ay %0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Peugeot 208’de fiyatlar 199.0000 TL’den başlıyor.

Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin mükemmel birleşimi ile sınıfındaki standartları yeniden belirleyen Peugeot 508 ise 90.000 TL için 12 ay %0 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

Yeni PEUGEOT SUV 3008

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