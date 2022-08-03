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Soğan doğrarken bu yöntemi kullananların gözleri yaşarmıyor

03.08.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta Türk mutfağı olmak üzere dünyanın birçok yerinde soğan, yemeklerde en çok kullanılan besinlerin başında geliyor. Soğanı soymak ve doğramak genelde bu işlemi yapan kişinin ağlamasına neden oluyor. Avustralyalı yemek kitabı yazarı ve beslenme uzmanı Melanie Lionello, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi soğan doğrarken göz yaşartmayan yeni bir teknikle tanıştırdı.

Soğan doğrarken bu yöntemi kullananların gözleri yaşarmıyor

Avustralyalı yemek kitabı yazarı ve beslenme uzmanı Melanie Lionello, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla soğanı çabuk doğrayan ve hatta bazılarına göre "hayatı değiştiren" yöntemi viral hale geldi. Videoya yorum yapanlar verimli tekniğin şimdiye kadar hiç düşünülmemiş olmasına şaşırdı.

LÜTFEN BANA TEK OLMADIĞIMI SÖYLEYİN

Avustralya'nın Melbourne kentinden Melanie Lionello, Instagram ve TikTok hesaplarına, From My Little Kitchen'da paylaştığı tüyosu hakkında şunları yazdı: "Bir soğanı böyle doğrayabileceğimi öğrendiğimde yeni yaşıma girdim. Lütfen bana tek olmadığımı söyleyin.”

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MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

TikTok'ta 4,5 milyon kez izlenen ve Instagram'da 700.000'den fazla kişinin beğendiği videoda Lionello, kabuğu soyulmuş ve bir ucu düz olacak şekilde gövdesi kesilmiş bir soğanı alıyor. Soğanı, kök tarafı yukarı bakacak şekilde bir kesme tahtası üzerine yerleştiriyor.

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Köklerden kesme tahtasına kadar dikey şekilde dilimliyor. Sonra soğanı yana yatırarak tekrar dikey olarak doğrar. Sonuç, mükemmel şekilde doğranmış ve doğrarken gözlerinizin yaşarmasına neden olmamış soğan. Instagram'da paylaşımın altına "Bu hack çok fazla gözyaşı kurtaracak" diye yazdı.

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YEMEK ELEŞTİRMENLERİ BEĞENMEDİ

TikTok'ta yorum yapanlar, zaman kazandıran numara karşısında şaşkına döndüler. Biri, “TikTok'ta okulda öğrendiğimden daha fazlasını öğrendim” diye itiraf etti. Ama elbette, bazı yemek eleştirmenleri onun tekniğini güvensiz ve hatta basit buldular. "Aman Tanrım, önce ikiye böl," diye yalvardı biri.


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