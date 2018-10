Phillip Cocu'dan hakeme eleştiri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Anderlecht ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Cocu, "Maçın ilk yarısında iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ama gol atamadık. Son derece hayal kırıklığına uğratan bir gol yedik. Kalemizde olan ilk tehlike golle sonuçlandı. İkinci yarının da ilk pozisyonunda gol yedik. Anderlecht gibi zor bir deplasmanda 2-0 geriye düşmek çok zor bir şeydir. Ardından pozitif görüntüler gördük. Bu durum beni çok mutlu etti. Herkes plana sadık kaldı. Hasan Ali, çok güzel bir gol attı. Burada 2-2'lik skor bizim için memnun edici" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİ İZLEYİP, 3'LÜ SAVUNMA KARARI VERDİK"

Üçlü savunma anlayışının nedeni sorulan Cocu, "Herhangi bir fiziksel sorunumuz olduğuna inanmıyorum. Bu akşam normale kıyasla şartlar daha ağırdı, saha daha ağırdı. Bu nedenle maçın sonunda fiziksel olarak bizi etkilemiş olabilir. Rakibimizin nasıl oynadığını gördüğümüzde kararın doğru olacağını düşündük. Rakibi incelemek gerekiyor. Rakibin bek oyuncularının nasıl oynadığını görünce, 4'lü oynamanın büyük bir risk olacağını gördüm. Sadece savunma hattımızın değil, orta sahamızın da hata yaptığı 2 an var. Her maç, her rakip farklıdır. Her zaman kazanmaya gidersiniz. 2 farklı dizilişte de performans gösterebilen bir takım gördük. Uzun vadede bizim için bu önemli olabilir. 2 forvetle oynadık, arkalarında da Benzia vardı. Rakibimiz de 3 savunmacıyla oynuyordu. Bu düşünceyle diziliş tercihi yaptık" cevabını verdi.